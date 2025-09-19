Mañueco destaca el incremento del 27% en financiación a universidades en seis años

Malueco (I) junto al rector de la USAL y el presidente de Iberdrola antes de inaugurar el curso universitario en Salamanca. - AEP

Inaugura el curso universitario en la Universidad de Salamanca

SALAMANCA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Paraninfo de la Universidad de Salamanca ha acogido en la mañana de este viernes el acto de apertura del curso 2025-26 de las universidades de Castilla y León, en una sesión solemne presidida por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que ha recordado como la Junta ha aumentado en un 27 por ciento desde 2019 la financiación universitaria.

Por su parte, el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, ha resaltado el crecimiento global del Estudio salmantino y ha definido los objetivos para liderar los retos de futuro "como catalizadores para la innovación y la transformación". Además, ha solicitado a Mañueco apoyo "decidido" para facilitar y acelerar el ritmo de creación de titulaciones en los campus de Ávila, Béjar, Salamanca y Zamora, de forma que se pueda "mantener su crecimiento y dar respuesta a la demanda social de titulados", ha dicho.

El presidente de la Junta ha incidido en su discurso en el aumento de la financiación universitaria desde 2019, ya que el 27 por ciento supone unos 100 millones de euros anuales más. Además, ha subrayado que la Comunidad ha alcanzado el "pódium" nacional en cuanto a capacidad de atracción de estudiantes universitarios, cuyo número ha crecido hasta rondar los 100.000 alumnos.

Fernández Mañueco ha recordado otros avances impulsados por el Ejecutivo autonómico en esta legislatura en el ámbito universitario, como la reducción cercana al 40 por ciento de las tasas de grado; de más del 50 por ciento en los másteres habilitantes; y un descenso del 37 por ciento en los no habilitantes, entre otras medidas.

Por otro lado, ha recordado el sistema de becas con un incremento del 20 por ciento en su presupuesto, la creación de nuevas becas de máster, las ayudas para acreditación de idiomas y las becas Erasmus+, que en la última convocatoria beneficiaron a casi 300 alumnos más que el curso anterior.

Estas medidas, ha afirmado Mañueco, han favorecido la igualdad de oportunidades y han contribuido a que el curso pasado se alcanzaran casi 98.500 matriculados, un cuatro por ciento más, y que este año se ronde la cifra de 100.000, con un ocho por ciento más de alumnos de nuevo ingreso en las universidades.

Un sistema universitario que, en Castilla y León, emplea ya a 16.000 personas, lo que supone un incremento del 14 por ciento respecto a 2022.

Durante su intervención, Alfonso Fernández Mañueco ha reafirmado el compromiso del Gobierno de Castilla y León con los campus territoriales, con inversiones en la Residencia Universitaria de Ponferrada, la Escuela de Enfermería de la Diputación de Palencia, la Escuela de Ingenierías Agrarias y el Aulario del Campus de La Yutera, así como en la futura Facultad de Enfermería de Segovia.

Además, ha señalado que en los próximos años se seguirá impulsando la actividad en los campus de Zamora, Ávila y Béjar, entre otras actuaciones.

TITULACIONES

En cuanto a titulaciones, el próximo curso comenzarán los grados de Medicina en León y Burgos, y podrán ser una realidad los de Farmacia en Valladolid y Veterinaria en Salamanca, con un apoyo de más de 21 millones de euros por parte de la Junta para su implantación.

Asimimo, ha puesto sobre la mesa el presidente que desde 2019, ha recordado Mañueco, la Junta ha financiado casi 2.000 contrataciones de investigadores y en los próximos meses promoverá 280 más, en la que ha calificado como la legislatura del talento.

Entre las iniciativas puestas en marcha figuran el programa Andrés Laguna, en el que ya se han incorporado dos investigadores de trayectoria internacional, y el programa Andrés Laguna Junior, destinado a jóvenes investigadores con alto potencial.

Asimismo, se han recuperado las ayudas a grupos de investigación reconocidos y se han impulsado las Estructuras de Investigación de Excelencia, con una convocatoria de 6 millones de euros que se resolverá antes de final de año.

También se han impulsado Planes Complementarios en Comunicación Cuántica, Materiales Avanzados y Energía e Hidrógeno Verde, junto a proyectos en economía de la lengua vinculados a la certificación del español y a la inteligencia artificial, ha añadido el presidente de la institución regional.

SIETE RECTORES Y 150 DOCTORES EN EL PARANINFO

Por su parte, el rector Juan Manuel Corchado ha querido invitar a la comunidad universitaria a comenzar a conmemorar el V Centenario de la Escuela de Salamanca. "Invito a toda la comunidad universitaria a hacer del curso 2025-2026 un ensayo general de esa celebración: un año de pensamiento crítico, de compromiso ético, de valentía académica. Como entonces, sigamos demostrando que la Universidad es capaz de iluminar el presente, dialogar con el mundo y proyectar futuro", ha dicho.

Al acto solemne han acudido, además del presidente de la Junta y del presidente de las Cortes, Carlos Pollán, siete rectores de las universidades públicas y privadas de la Comunidad autónoma, unos 150 doctores revestidos, como el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, estudiantes, personal docente e investigador y personal técnico de administración y servicios.

El rector, en su discurso, ha resaltado algunas de las cifras que "confirman el crecimiento y la solidez de la política de su equipo de Gobierno nuestra universidad como un referente de atracción de talento académico dentro y fuera de nuestras fronteras". Así, el curso 2025-26 comenzará con alrededor de 30.000 alumnas y alumnos, de los cuales más de 22.600 son de Grado, lo que representa un crecimiento del tres por ciento respecto al curso anterior.

De ellos, cerca de 5.800 son de nuevo ingreso, un 13 por ciento más que el año pasado por estas fechas y se eleva a un 37 por ciento respecto a hace cinco años. También hay cifras positivas en los másteres oficiales, con cerca de 2.200 matriculados, y de doctorado, que apuntan a una tendencia ascendente, próxima a los 3.800 estudiantes.

A estos se suman los aproximadamente 2.800 matriculados en los títulos propios, lo que supone un incremento del 32 por ciento respecto al curso anterior. Completan estas estadísticas los más 6.000 estudiantes internacionales, lo que representa más del 20 por ciento del total del alumnado.

En másteres, esta cifra se eleva al 32,5 por ciento; en doctorado, supera el 52 por ciento; y en títulos propios, roza el 70 por ciento. "Estos datos nos sitúan como una de las universidades más internacionales del país", ha apostillado el rector. Corchado ha defendido también el potencial de las universidades de Castilla y León para seguir atrayendo talento, a pesar de tendencias demográficas a la baja y de la competencia creciente.

"Esta ceremonia representa el latido vivo de la Universidad de Salamanca, de la Universidad de Castilla y León: una comunidad que piensa, crea, investiga, se transforma y transforma el mundo. Solo sumando fuerzas podremos crecer y avanzar para tener el mejor sistema universitario del país", ha subrayado.