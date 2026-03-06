Mañueco destaca el papel de las mujeres en el dinamismo económico y ve "esencial" a los "autónomos y autónomas"

Mañueco y Rajoy (C) durante su participacion en el foro de empresarias y autónomas en Segovia, - NACHO VALVERDE/EUROPA PRESS

SEGOVIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha subrayado la importancia de las mujeres en el dinamismo económico de la Comunidad al tiempo que ha destacado que "el 60 por ciento de las empresas de la región están regentadas por autónomos o autónomas".

"Sois por tanto, una figura muy importante", ha afirmado el candidato del PP durante su participación en un foro de empresarias y autónomas, organizado por la Asociación de Directivas y Empresarias Segovianas (Adese), en el que ha estado acompañado por el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, y el cabeza de lista a las Cortes por la provincia de Segovia, Francisco Vázquez.

Asimismo, Fernández Mañueco ha insistido en la importancia de los autónomos, "una figura esencial" en Castilla y León "que genera dinamismo económico, que genera riqueza, que crea empleo, empleo propio y empleo también por cuenta ajena".

Durante su intervención, Alfonso Fernández Mañueco ha destacado que Segovia es una de las provincias con menos paro de España y ha recordado que fue en la capital segoviana donde el PP presentó su "caravana hacía las tres mejores", una caravana integrada por diversos vehículos "que no son propaganda sino la explicación " de las "medidas y compromisos" de los 'populares'.

Y en este punto ha gradecido la labor que los empresarios y autónomos desarrollan "en el medio rural, vertebrando, social y territorialmente Segovia y Castilla y León" y ha reiterado su apoyo "con condiciones que faciliten la tarea de los empresarios, de los autónomos".

Así, Alfonso Fernández Mañueco ha apuntado que se ha incrementado la población, "hay más gente trabajando que nunca" y se ha comprometido a que todas aquellas empresas "que quieren implantarse, que quieren crecer, que quieren innovar en Segovia y en Castilla y León" contarán con el respaldo de la Junta, "en unos casos con ayudas directas, en otros casos facilitando la financiación y en otros casos ayudándoles a exportar al exterior".

Igualmente, el candidato del PP se ha referido a la creación de suelo industrial a disposición de las nuevas empresas que se quieran asentar en la Comunidad o para ampliaciones de las que ya están, ya que se van a desarrollar 2.600 hectáreas de suelo industrial "dotado con energías renovables a bajo precio".

"Un suelo industrial que lo que busca es atraer empresas y crear empleo", ha afirmado Alfonso Fernández Mañueco.

Durante su intervención, Fernández Mañuco se ha referido a las propuestas del PP para los autónomos', como una ayuda directa de 300 euros, la ampliación de la 'tarifa cero' para cubrir las cuotas de los primeros 18 meses de actividad, una ventaja que hasta ahora se dirigía a menores de 36 años y que el Partido Popular propone extender hasta los 52 años.

Asimismo, ha afirmado que aquellos que decidan iniciar un negocio, las ayudas al autoempleo alcanzarán los 10.000 euros "con carácter general" y pueden alcanzar los 18.000 euros en el caso de jóvenes que acaben de finalizar sus estudios.

Como novedad destacada en este bloque, Mañueco ha presentado el 'bono Recupérate', diseñado para financiar tres meses de cotización a la Seguridad Social en casos de baja médica por problemas de salud del titular del negocio," para amortiguar la falta de ingresos directos durante los periodos de enfermedad".

Igualmente, se ha referido a las ayudas de relevacil, para el relevo de negocios tras jubilaciones, que contaban con un mínimo de 10.000 euros pero se va a duplicar hasta los 20.000 euros y que incluye además también a los agricultores y ganaderos.

Asimismo, ha defendido "una política impositiva inteligente" con una bajada del impuesto de la renta o la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones de padres a hijos y entre cónyuges.



