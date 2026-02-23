Mañueco estará respaldado por Feijóo en dos grandes actos en Ávila y en Valladolid en la campaña 'Aquí, certezas'

Blanco presenta el eslogan y los actos de la campaña electoral en Castilla y León - PP

VALLADOLID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la reelección en la Junta de Castilla y León y presidente autonómico del PP, Alfonso Fernández Mañueco, estará respaldado por el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en dos "grandes actos" organizados en la campaña para las elecciones del 15 de marzo bajo el lema 'Aquí, certezas'.

Fernández Mañueco y Núñez Feijóo coincidirán el sábado 28 de febrero, el primer fin de semana de la campaña electoral, en un gran acto en Ávila y compartirán el segundo mitin en el cierre de la campaña, que tendrá lugar el viernes 13 de marzo en Valladolid.

Según ha avanzado la coordinadora de campaña electoral, Isabel Blanco, a lo largo de los quince días en los que se puede pedir el voto habrá más de 110 actos de carácter autonómico con presencia de Fernández Mañueco y de Núñez Feijóo en las nueve provincias de Castilla y León.

El candidato a la reelección abrirá campaña en la noche del 26 al 27 de febrero en Salamanca, la circunscripción por la que se presenta a los comicios, mientras que Núñez Feijóo visitará el viernes 27 tres municipios de la provincia salmantina: Vitigudino, La Fuente de San Esteban y Ciudad Rodrigo donde tiene previsto un mitin.