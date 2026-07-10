Mañueco expresa su pesar por la tragedia de Los Gallardos y se pone a disposición de Andalucía para "todo lo necesario"

VALLADOLID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, ha trasladado este viernes su más sentido pésame por la "tragedia" ocurrida en Los Gallardos, en la provincia de Almería, donde han fallecido once personas y hay otras 19 sin localizar.

"La tragedia ocurrida en Los Gallardos, Almería, nos conmueve a todos", ha asegurado el presidente de la Junta a través de un mensaje en su cuenta personal en 'X' en el que ha trasladado su más sentido pésame a las familias de las víctimas y toda la solidaridad de Castilla y León al pueblo andaluz.

Además, ha asegurado que la comunidad autónoma de Castilla y León está a disposición de Andalucía "para colaborar en todo lo que sea necesario".