Mañueco felicita a Azcón por su investidura y destaca su "capacidad de gestión" e "incuestionable compromiso" con Aragón

El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, felicita a Jorge Azcón por su investidura como presidente del Gobierno de Aragón
El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, felicita a Jorge Azcón por su investidura como presidente del Gobierno de Aragón - @ALFERMA1
Europa Press Castilla y León
Publicado: miércoles, 29 abril 2026 19:31
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   VALLADOLID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El presidente del PP de Castilla y León y de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha felicitado este miércoles a Jorge Azcón por su investidura como presidente del Gobierno de Aragón, y ha destacado su "capacidad de gestión" y su "incuestionable compromiso".

   El jefe del Ejecutivo castellanoleonés ha señalado, a través de un mensaje publicado en la red social 'X', del que se hace eco Europa Press, que estas cualidades serán "clave" para el futuro de Aragón.

   "#CastillayLeón y #Aragón seguiremos colaborando, siempre al servicio de las personas", ha expresado en el mismo mensaje el presidente del Gobierno autonómico.

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