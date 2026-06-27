Mañueco felicita a Fernández por su reelección al frente del PP catalán y destaca su proyecto de "ilusión y fuerza"

VALLADOLID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha felicitado a Alejandro Fernández por su "amplia" reelección al frente de los 'populares' de Cataluña y ha destacado su proyecto de "ilusión, fuerza y contundencia".

Lo ha hecho a través de un mensaje en redes sociales, del que se hace eco Europa Press, en el que ha señalado que la confianza depositada en Fernández es el "mejor aval" para fortalecer su proyecto para la Comunidad. "¡Mucho acierto en esta nueva etapa!", ha concluido.

Fernández ha sido reelegido en el XVI Congreso del partido celebrado en Barcelona, con el 97,51% de los votos, donde ha llamado a "frenar la decadencia" y reconstruir Cataluña.