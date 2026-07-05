Mañueco felicita a Juanma Moreno y destaca que aporta "estabilidad, cercanía y buena gestión"

Archivo - Los presidentes de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una imagen de archivo. - Fabián Simón - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha dado la "enhorabuena" al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras su toma de posesión, y ha destacado que aporta "estabilidad, cercanía y buena gestión".

"Enhorabuena, querido Juanma Moreno. Andalucía ha vuelto a elegir estabilidad, cercanía y buena gestión. Me alegro mucho por ti y por todos los andaluces", ha escrito Fernández Mañueco en una publicación en su perfil de la red social 'X'.

Asimismo, ha trasladado al presidente de la Junta de Andalucía sus "mejores deseos" para esta nueva legislatura, que supone el tercer mandato de Moreno.