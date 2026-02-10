Mañueco insiste en extremar las precauciones ante el riesgo de inundaciones en Soria

VALLADOLID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha hecho eco de la situación de riesgo de inundaciones que afecta a la provincia de Soria y ha realizado un nuevo llamamiento a los ciudadanos para que extremen las precauciones y para que respeten las normas de seguridad.

Fernández Mañueco ha realizado esta petición de máxima precaución a través de un mensaje publicado en su cuenta personal en 'X' en la que se ha hecho eco de otro mensaje de la Junta de Castilla y León en el que se comunica la activación a las 12.20 horas de la situación 2 de la fase de emergencia del Plan INUNCYL en Soria ante el riesgo de inundaciones.

De hecho, se ha constituido el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi Soria). Además, desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Agencia de Protección Civil se ha comunicado la situación a los municipios en situación de nivel naranja: El Royo, Garray, Soria, Los Rábanos, El Cubo de la Solana y Vinuesa.