Mañueco lamenta el fallecimiento del alcalde de Chamartín (Ávila): "Siempre tuvo mi respeto y cariño"

ÁVILA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, ha lamentado "profundamente" el fallecimiento del alcalde de Chamartín (Ávila), Ángel Jiménez, de 66 años, mientras montaba en bicicleta en las inmediaciones del puerto de El Pico.

"Siempre tuvo mi respeto y mi cariño", ha expresado el líder autonómico a través de un mensaje publicado en redes sociales, del que se hace eco Europa Press, en el que también ha trasladado su "más sentido pésame" a su familia, amigos y compañeros.