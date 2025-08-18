Mañueco lamenta el fallecimiento del bombero forestal en Espinoso de Compludo (León)

VALLADOLID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha lamentado el fallecimiento de un bombero forestal en Espinoso de Compludo (León) y ha deseado una "pronta recuperación" al compañero que le acompañaba y que ha resultado herido.

A través de su cuenta personal en la red social 'X', de la que se hace eco Europa Press, el jefe del Ejecutivo autonómico se ha mostrado "conmocionado" por la muerte del "miembro del operativo contra incendios de Castilla y León y trabajador de la Junta" al volcar una autobomba.

"Mi más sentido pésame y todo mi cariño a sus familiares, amigos y compañeros. Mis deseos de una pronta recuperación a su compañero, que ha resultado herido", expresa en su mensaje.