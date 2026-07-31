Mañueco lamenta la muerte de García Álvarez y destaca su "decisivo compromiso" para consolidar al Procurador del Común

VALLADOLID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, ha mostrado este viernes su pesar por el fallecimiento de Manuel García Álvarez, el primer Procurador del Común, la institución que representa al Defensor del Pueblo en la Comunidad Autónoma.

A través de un mensaje publicado en su cuenta personal en 'X', el presidente de la Junta ha aseverado que el compromiso de García Álvarez fue "decisivo" para consolidar al Procurador del Común, "una institución esencial en la defensa de los derechos de las personas".

"Mi más sentido pésame a sus familiares y amigos", concluye Fernández Mañueco.