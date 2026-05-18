Mañueco lamenta la pérdida de Andrés Coello al que reivindica como "figura imprescindible" de la cultura de CyL

VALLADOLID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha mostrado su pesar por el fallecimiento a los 90 años del pintor, escultor y ceramista vallisoletano Andrés Coello al que ha reivindicado como una "figura imprescindible" de la cultura de Valladolid y de Castilla y León.

A través de un mensaje publicado en su cuenta personal en 'X' Fernández Mañueco se ha hecho eco del fallecimiento del ceramista vallisoletano y ha enviado todo su cariño y pésame a su familia y amigos de Coello.

"Su trayectoria y legado artístico permanecerán para siempre", añade el presidente de la Junta.