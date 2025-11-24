Mañueco llama a los jóvenes a ser la generación que diga "basta ya, que diga violencia cero"

Mañueco () durante su intervención en la mesa redonda sobre la violencia digital celebrada en Ávila. - EUROPA PRESS

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha participado este lunes en el acto que ha celebrado en Ávila el IES Isabel de Castilla, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y ha hecho un llamamiento a los jóvenes "de toda Castilla y León y toda España" para que sean "la generación que diga "basta ya, que diga violencia cero".

"Os lo pido a todos los que estáis aquí, tenéis que ser de esa generación que diga violencia cero frente a las mujeres y frente a cualquier tipo de violencia, sea física o sea digital", ha asegurado Fernández Mañueco durante su intervención en la mesa redonda que se ha celebrado en el instituto abulense bajo el lema 'Únete para poner fin a la violencia digital contra las mujeres'

Alfonso Fernández Mañueco, en su intervención, ha apelado también a la responsabilidad de cada uno, para "apostar por la igualdad, ese respeto, esa defensa de la dignidad y de la libertad de los hombres y de las mujeres".

Junto al presidente han intervenido dos mujeres jóvenes de Castilla y León "cuyo perfil profesional y académico está directamente relacionado con el ámbito digital y las diferentes violencias machistas que se dan en él", como María José Garrido Antón, zamorana, comandante de la Guardia Civil y jefe de área en la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior; y Estefanía Garrido Cortázar, técnico docente en la Dirección Provincial de Educación de Ávila, pedagoga y experta tanto en el sector TIC como en la mediación.

Igualmente, el presidente de la Comunidad ha estado acompañado de la hermana Consuelo Rojo, directora de Adoratrices Burgos, cuya misión es ayudar a las víctimas de violencia sexual como mujeres que han vivido en contextos de prostitución o de trata; y también han estado presentes dos representantes del programa 'Corresponsales Juveniles' de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades: Naya Martín y Jaime López.

En este acto, al que han asistido 250 alumnos de Secundaria, se ha abordado también las distintas formas de tratar este tipo de violencia y con qué herramientas cuentan los alumnos y la importancia de "cortar antes de que llegue a más" cualquier indicio de violencia, también digital.

En su intervención, Fernández Mañueco ha analizado las denominadas nuevas formas de violencia machista, que llegan a través de internet, el teléfono móvil o las redes sociales y que, si bien son distintas a la violencia tradicional, "la amplifican, puesto que el control, el acoso y la humillación se intensifican y, a la vez, son más difíciles de detectar".

Es el caso del teléfono, el acecho, el ciberacoso, el hostigamiento masivo o el 'grooming', que implica que adultos se hagan pasar por jóvenes para obtener material sexual.

Otras formas de violencias que se han nombrado son la difusión masiva de imágenes íntimas sin consentimiento, muy ligada a la 'sextorsión', o fórmulas violentas más modernas como la creación de 'deepfakes', contenido sexual falso creado con inteligencia artificial.

También, otros fenómenos que afectan sobre todo a los jóvenes y que están ligados a su amplia exposición en redes: el 'doxing' o propagación de información privada a través de internet, la suplantación de identidad o la creación de perfiles falsos con el propósito de acosar o desprestigiar.

Para hacer frente a todas las expresiones de violencia machista, la Junta, como así lo ha apuntado Alfonso Fernández Mañueco, cuenta con una amplia red de recursos dirigidos tanto a las víctimas como a sus familias, que abarca desde el comienzo de la situación hasta la promoción de la autonomía y la reintegración social de las agredidas.

Uno de ellos es el servicio 'Atiendo', gratuito, que funciona las 24 horas del día los siete días de la semana en toda la Comunidad y que está dirigido a cualquier mujer que haya sufrido una agresión sexual o que esté viviendo un contexto similar de violencia. La atención es inmediata a través del teléfono 900 84 74 84 y de la web www.atiendojcyl.es.

El presidente de la Junta ha explicado el funcionamiento de los centros de atención a víctimas de violencia sexual, desplegados en todas las provincias y ha destacado el "éxito del modelo híbrido", especialmente en su formato virtual, que ha triplicado las consultas por su privacidad y accesibilidad.

Estos centros ofrecen prevención, apoyo psicológico, asesoramiento jurídico y derivación a las fuerzas de seguridad cuando es necesario.

"Cualquiera puede alertar de una situación sin necesidad de interponer una denuncia formal", ha explicado Mañueco, quien ha remarcado la importancia de la educación y el entorno familiar, para acompañar en la detección y prevención de estos casos.

La representante de la Guardia Civil, por su parte, ha advertido del incremento de las violencias digitales y de la "dificultad inicial" para identificar comportamientos que, aunque comienzan como conductas tóxicas, pueden derivar en delitos.

Así, ha puesto ejemplos cotidianos, como el control de redes sociales o el intercambio de contraseñas bajo la apariencia de "amor romántico", que pueden anticipar situaciones de riesgo. Igualmente ha resaltado que la violencia digital intensifica el daño por las características del entorno virtual, como el anonimato, la disponibilidad 24/7 o actuación a distancia, y ha insistido en tener en cuenta las diferencias individuales.

"Lo que una persona puede superar, a otra puede llevarla a un punto crítico", ha dicho María José Garrido Antón, quien ha defendido la necesidad de incluir la "emoción y las variables afectivas" en la interpretación de estos casos y ha recordado que la violencia de género, también en su forma digital, "es un delito público", por lo que cualquier persona que sospeche de una situación debe ponerlo en conocimiento de las fuerzas de seguridad.

Por su parte, Estefanía Garrido ha explicado que los centros educativos actúan como "sistemas abiertos" donde confluyen múltiples realidades, por lo que las actuaciones deben adaptarse al contexto social y familiar.

La clave, ha dicho, "es anticiparse" con la implementación de estrategias de prevención en todas las etapas educativas, trabajar la competencia digital en las aulas, promover el uso responsable de la tecnología y enseñar a detectar riesgos y proteger la privacidad.

Asimismo, ha insistido en que la acción no se dirige solo al alumnado: las familias participan a través de campañas, programas de sensibilización, AMPAs y consejos escolares, y son parte esencial de la educación en valores.

Desde el programa de Corresponsales Juveniles, Jaime López ha identificado como violencia digital todas aquellas conductas realizadas sin el consentimiento de la persona afectada, desde acoso en redes hasta presiones para obtener imágenes íntimas.

Por otro lado, la representante de la Congregación de las Adoratirces, Consuelo Rojo, ha puesto el foco en la proliferación de la pornografía digital y en la facilidad de acceso para los jóvenes. Ha denunciado que estas plataformas difunden prácticas "muy violentas" que nada tienen que ver con el afecto o la sexualidad real y que contribuyen "a normalizar comportamientos denigrantes". "A quien quieres, le cuidas", ha recalcado, y ha alertado del daño psicológico que genera asumir esas imágenes como modelo de relación.

