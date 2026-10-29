Mañueco, "muy triste" por la muerte de Fátima Báñez, quien siempre demostró "su compromiso" con CyL y España

Captura del mensaje que ha publicado el presidente de la Junta de Castilla y León tras confirmarse la muerte de Fátima Báñez. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha reconocido estar "muy triste" tras confirmarse el fallecimiento de la presidenta de la fundación CEOE, Fátima Báñez, en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), y ha reconocido que fue una ministra que "demostró siempre su compromiso" con Castilla y León y con todos los españoles.

"Muy triste ante la confirmación del fallecimiento de mi amiga Fátima Báñez en el accidente ferroviario de Urda", ha escrito el presidente de la Junta en su cuenta de red 'X' tras confirmarse que la exministra es una de las víctimas del accidente ferroviario que este miércoles se produja en Urda al colisionar dos trenes.

"Fue una extraordinaria ministra y demostró siempre su compromiso con #CastillaYLeón y todos los españoles con su trabajo y esfuerzo", ha asegurado Fernández Mañueco, quien ha compartido una foto en la que aparece con Fátima Báñez.