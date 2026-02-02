Mañueco, "orgulloso" de los integrantes de las listas del PP, destaca que están preparados y listos para ganar

VALLADOLID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Castilla y León y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se ha confesado "orgulloso" de las mujeres y de los hombres que conforman las listas electoral del PP por cada una de las nueve circunscripciones de cara a los comicios del 15 de marzo.

Fernández Mañueco ha asegurado que las listas electorales del PP están conformadas por personas preparadas "y con un compromiso firme" con Castilla y León.

"Un gran equipo que está listo para trabajar, ganar las elecciones y seguir mejorando la vida de las personas de Castilla y León", ha aseverado Fernández Mañueco a través de un mensaje publicado en su cuenta personal en 'X' en la que se hace eco de un comunicado del PP que destaca que el Partido Popular ha presentado unas listas electorales que combinan renovación y experiencia.

El PP ha dado a conocer este lunes la totalidad de las listas electorales con una renovación de dos tercios de las candidaturas.