Mañueco pide dar una "lección de mesura, de centralidad y de estabilidad" a España

En Valladolid, El Presidente Del PP, Alberto Núñez Feijóo, Y El Candidato A La Reelección, Alfonso Fernández Mañueco, Participan En Un Acto De Cierre De Campaña. - EP CLAUDIA ALBA

VALLADOLID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha hecho un llamamiento este viernes a aprovechar las elecciones autonómicas del 15 de marzo para "dar una lección de mesura, de centralidad y de estabilidad al resto de España" a través de la victoria del Partido Popular en Castilla y León.

"No hace falta gritar para ser firme, no hace falta insultar para ser crítico y no hace falta dividir para ganar", ha aseverado Fernández Mañueco que ha aclarado que Castilla y León no es la periferia de ningún debate nacional.

"Somos el centro de gravedad de este país, somos el corazón de España y lo vamos a demostrar el 15 de marzo", ha reivindicado el candidato del PP a la Presidencia de la Junta en el mitin de cierre de campaña celebrado en Valladolid en el que ha vuelto a llamar a los suyos a no confiarse en las encuestas porque "nada está hecho".

Fernández Mañueco ha recordado a los cargos, afiliados y simpatizantes del PP que cuando van juntos hacen "cosas extraordinarias" y ha explicado que no pueden permitirse "el lujo" de relajarse tras lo que ha advertido de que cada voto que no sea para el Partido Popular "será un éxito para el 'sanchismo'".

"Todo lo que no sea votar al Partido Popular es dar la llave a las políticas fracasadas, sectarias y mediocres de un sanchismo en declive", ha añadido Fernández Mañueco que ha reiterado su llamamiento a "pelear hasta el final" porque Castilla y León se "juega mucho" el domingo: "O cuatro años de gobierno del Partido Popular o la amenaza de un sanchismo que destruirá lo que tantos años ha costado levantar entre todos, prosperidad y gestión eficaz de los servicios público", ha resumido.

Fernández Mañueco ha asegurado por otro lado que si el PP gana las elecciones autonómicas del domingo y consigue formar gobierno "habrá presupuesto" y ha defendido además que la gente no quiere ocurrencias y sí "trabajo, diálogo y mesura". "Todo esto va de gestionar y de gobernar", ha explicado el dirigente 'popular' que ha reivindicado las 1.031 medidas del programa electoral del PP, entre ellas eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre familiares indirectos, hermanos, tíos y sobrinos. "Dejar una herencia a un familiar no costará dinero en Castilla y León, esto es una palabra", ha asegurado.

"Ganemos el futuro entre todos", ha concluido Fernández Mañueco en el mitin de cierre de campaña celebrado este viernes en Valladolid en el que ha estado arropado por el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha agradecido que se haya "volcado" en la campaña electoral en Castilla y León.

"Has dado en el clavo en cada mitin porque conoces nuestra tierra (...) has aportado las soluciones a cada provincia, en cada ciudad, en cada pueblo", ha aseverado Fernández Mañueco que ha destacado que Alberto Núñez Feijóo ha estado atento a las necesidades de la gente de Castilla y León. "Otros sólo vienen en campaña, el 16 desaparecen", ha ironizado al respecto.

Fernández Mañueco ha estado acompañado en el último mitin de campaña por el expresidente de la Junta Juan José Lucas y ha recordado también a su antecesor en el cargo, Juan Vicente Herrera, con el que ha estado por la mañana. "He aprendido de los mejores", ha concluido Fernández Mañueco que también ha estado acompañado en el broche de la campaña electoral por su mujer, por sus hijas y por sus amigos.

