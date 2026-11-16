Mañueco pide dejar a un lado la "política ineficaz" y defiende una postura firme por la competitividad de la automoción

VALLADOLID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha hecho un llamamiento este lunes para dejar a un lado la "política ineficaz" ante la necesidad de afrontar los grandes retos del sector de la automoción. "No nos lo podemos permitir", ha advertido el jefe del Ejecutivo de Castilla y León que ha añadido que garantizar el futuro del sector exige "una postura firme" en favor de su competitividad, de la viabilidad de los proyectos y en favor de la inversión y del mantenimiento del empleo.

Fernández Mañueco ha hecho especial hincapié en la necesidad de "ir de la mano" tanto en Castilla y León como en el resto del país y ha asegurado que en el caso del Gobierno autonómico seguirá en la labor de ir "remando juntos". "Hablar de automoción es hablar de Valladolid, es hablar de Castilla y León y hablar de Castilla y León o de Valladolid es hablar de automoción", ha añadido tras lo que ha significado el dinamismo, el talento y la capacidad para innovar de todos los integrantes del sector de la automoción con presencia en la Comunidad, a lo que ha sumado su capacidad para adaptarse y para dar respuesta "a las exigencias de la movilidad presente y futura".

"Las políticas deben ir dirigidas a los apoyos y normativas que nos permitan competir dentro de la realidad del mercado que vosotros conocéis bien y nos habéis trasladado en muchas ocasiones", ha explicado el presidente de la Junta en su intervención este lunes en la entrega de los IV Premios Automoción y Movilidad de Castilla y León que han galardonado, entre otros, al vallisoletano José Vicente de los Mozos, como 'Referente en automoción y movilidad 2026' en reconocimiento a su trayectoria, como ha incidido el presidente de la Junta. "Has estado siempre que se te ha necesitado", ha agradecido Fernández Mañueco. "Vamos a ver si no nos emocionamos", ha aseverado De los Mozos tras recibir un galardón que ha recogido en su "tierra", ha significado el que llegó a ser presidente de Renault-España que hoy ha destacado la armonía que había entre las administraciones, los agentes sociales y las empresas y la capacidad para llegar a acuerdos.

De cara al futuro ha explicado que para hacer un salto en la tecnología hay que controlar la cadena de valor y ha advertido de que en el vehículo eléctrico Europa todavía no controla esa cadena de valor. "Los cambios hay que acometerlos con ambición, pero siempre con un análisis severo de las consecuencias que se derivan.

Europa necesita seguir siendo industrial, España necesita seguir siendo industrial y Castilla y León tienen que seguir teniendo un papel protagonista, preservando a la cadena de valor", ha reiterado para concluir: "El reto ahora es convertir todo ese conocimiento de competitividad para las próximas décadas".

Por su parte, el presidente del Cluster FaCyl, César Moñux, ha recordado que el sector de la automoción atraviesa "una de las mayores transformaciones de su historia" tras lo que ha puesto una pregunta sobre la mesa: "¿Realmente somos conscientes de lo mucho que nos estamos jugando en esta tierra?" y se ha mostrado convencido de que Castilla y León "tiene mucho que aportar" a esa respuesta.

Dicho esto, ha advertido de que el éxito del pasado no garantiza el futuro. "Una fábrica no tiene garantizado los próximos 10, 20 años porque lleve ya 50 producciones, una región no recibe una nueva inversión porque haya recibido las anteriores. Cada inversión vuelve a ganarse y cada futuro vuelve a construirse", ha explicado Moñux que ha incidido en la necesidad de competir.

Moñux ha explicado también que el sector necesita energía e infraestructuras competitivas, innovación, una regulación sencilla y estable, inversiones y talento además de objetivos ambiciosos en la descarbonización y capacidad para utilizar todas las tecnologías que puedan ayudar a alcanzarlos. "Descarbonizar y mantener una industria fuerte no son objetivos contrapuestos", ha aclarado el presidente de FaCyL que ha llamado a aspirar a que Castilla y León sea uno de los lugares de Europa donde se fabrique la movilidad del futuro.

Antolin, Horse y Michelin han sido las tres empresas ganadoras de la IV edición de los Premios de Automoción y Movilidad y Félix Cerezo, responsable de la sección de Motor del diario El Mundo, ha recibido el Premio al Comunicador de Referencia.