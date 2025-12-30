Mañueco pide los 'populares' "un esfuerzo especial" y "pelear cada voto" para lograr una gran victoria en marzo

Archivo - El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Archivo - Tomás Alonso - Europa Press - Archivo

CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA), 30 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido este martes a los suyos, a sus cargos públicos y afiliados, un "esfuerzo especial" en la próxima cita electoral de marzo, para lograr "una gran victoria" y evitar que se reproduzca lo que ha pasado en Extremadura donde el Partido Popular se ha quedado a 244 votos de lograr un escaño más.

Así lo ha asegurado Fernández Mañueco durante su intervención el encuentro navideño celebrado este martes por el PP de la localidad salmantina de Ciudad-Rodrigo.

El también presidente de la Junta ha recordado que el Gobierno regional se ha marcado el "reto ambicioso, realista e ilusionante" de colocar a Castilla y León entre las tres primeras comunidades de España, y ha apuntado que ya se viene trabajando en ello pero es necesario "seguir trabajando de cara al futuro" y para ello es necesario "una gran victoria".

"Se necesita un esfuerzo especial en estas elecciones que no son municipales pero yo sé que os las tomáis como si fueran vuestras elecciones municipales", ha afirmado el presidente regional del PP, quien ha apuntado que no se trata de hablar de porcentajes, "se trata de hablar de votos", de "todos los votos que sean posibles" en cada uno de los municipios.

Al respecto, Alfonso Fernández Mañueco se ha dirigido a los asistentes para decirle que no hace falta que les diga que tienen que hablar con sus familias, con sus amigos, con sus vecinos para contarles "cuál es el objetivo" del PP, qué es lo que ha hecho y qué es lo que quiere hacer "en los próximos años", y cuál es "el compromiso y la ambición" del Partido Popular.

Y es que, como ha aseverado, cuando se consigue "una gran victoria que se ofrece a todas las personas, nada es imposible" y se ha mostrado convencido de que se puede conseguir este propósito, porque, según sus propias palabras, el PP "no ha venido a la política simplemente a estar, ha venido a servir y a soñar con un futuro mejor".

EL presidente regional del PP y de la Junta ha insistido en que todos los votos son necesarios y así ha puesto el ejemplo de Cáceres, en Extremadura, donde se ha jugado un escaño por 200 votos. "Por favor, que no ocurra esto en Salamanca para que no nos tengamos que tirar de los pelos en marzo cuanso se abran las urnas", ha pedido Fernández Mañueco a los asistentes, quien ha apuntado que está "en manos de todos" ser capacdes de sumar más apoyos.