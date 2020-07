Mañueco pide a Tudanca que deje de "pensar en pequeñito" y lo haga "en grande" con un Pacto sobre el PGC

El portavoz socialista pide al presidente que convoque al Diálogo Social para "dar la cara", "negociar" y "cumplir acuerdos"

VALLADOLID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, que "deje de pensar en pequeñito y en lo suyo" para hacerlo "a lo grande y en lo de todos" con su adhesión al pacto sobre el Presupuesto General de la Comunidad para 2021 tras el ofrecimiento del Gobierno regional en este sentido.

Fernández Mañueco ha respondido de este modo a una pregunta planteada por Tudanca ante el Pleno Extraordinario que ha arrancado este martes en las Cortes, una contestación en la que ha afeado que el líder de la oposición se centre "en sus cositas de partido y en batallitas de corto recorrido con la mirada corta".

Así, con estas palabras el presidente de la Junta ha vuelto a solicitar al PSOE e de Castilla y León que se sume a un pacto en torno a la futura Ley de Presupuestos, en la que se trazará el "futuro" de la Comunidad y de sus personas.

No obstante, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha recordado al presidente que el PSOE no quiere ser ni "espectador ni protagonista" en el futuro de la Comunidad, sino que quiere ser "alternativa" a un Gobierno que "no hace nada".

En este sentido, Tudanca ha lamentado que los acuerdos que la Junta rubrica con los agentes del Diálogo Social quedan en un "cajón" frente a un gobierno central que los publica "al día siguiente" en el BOE. "No ha logrado que nadie se beneficie de una sola medida de la Junta, usted se ha empleado a fondo en cargarse el Diálogo Social", ha