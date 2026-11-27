El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante el cierre de campaña en Valladolid - PP

VALLADOLID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha llamado en el cierre de la campaña a votar "en masa" al Partido Popular en las elecciones de este domingo para lograr una "victoria clara, contundente" que permita "dar carpetazo a Sánchez", al tiempo que ha asegurado que los 'populares' van a "poner a España a funcionar" con el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo.

"Ha llegado el momento de decir adiós a Sánchez, a sus muros, a sus relatos de ficción y a su mala gestión", ha proclamado durante su intervención en el acto de cierre de campaña celebrado en Valladolid, donde ha estado acompañado por el número uno en la lista del Senado por esta provincia, Jesús Julio Carnero; la cabeza de lista al Congreso, María Pardo, y el presidente provincial del PP, Conrado Íscar.

En su intervención, el líder autonómico ha pedido a los militantes y simpatizantes que hagan "el último esfuerzo" hasta el domingo y que no se confíen "ni de las encuestas ni de las sensaciones", porque es necesario conseguir "hasta el último voto" y que los ciudadanos acudan a las urnas "por la mañana, por la tarde" y lleven consigo a "cuantos puedan, porque cuantos más, mejor".

En este sentido, ha advertido de que "dispersar el voto beneficia a Sánchez" y ha defendido que la papeleta del PP es "la única papeleta que garantiza el cambio", un punto en el que ha contrapuesto la figura de Feijóo a la de Sánchez para considerar que el presidente del Gobierno ha quedado "fuera de juego" tras el debate celebrado este jueves, mientras que el líder nacional del PP ha demostrado que es "el único que puede liderar el cambio" y quien cuenta con una trayectoria de "gestión solvente".

En los mismos términos, ha asegurado que el PP tiene un programa "eficaz", "completo" y "realista" que permitirá bajar impuestos, modernizar infraestructuras, construir vivienda pública y apoyar a agricultores, ganaderos, trabajadores, autónomos, empresas y familias.

Asimismo, ha cargado contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y ha asegurado que su Ejecutivo ha sido "el que ha hecho más daño en toda la historia a los servicios públicos".

En este contexto, ha citado problemas ferroviarios, el acceso de los jóvenes a la vivienda, el abandono del medio rural y los proyectos de infraestructuras pendientes en Castilla y León, y ha señalado expresamente a los candidatos del PSOE por Valladolid, Óscar Puente y Ana Redondo, a quienes ha responsabilizado de lo que ha calificado como "nefasta gestión" del Gobierno.

En la misma línea, ha reclamado el voto de quienes ya respaldan al PP, pero también de antiguos votantes socialistas que "no quieren ser cómplices ni de la incompetencia ni de la degeneración del sanchismo", así como de los indecisos.

Por último, ha defendido que la movilización debe traducirse en una "gran mayoría" en torno al PP y ha situado en Valladolid el inicio de la "marea azul" que recorrerá Castilla y León y el resto de España para llevar a Feijóo a La Moncloa.

TACHAR LA LISTA DEL PSOE

Por su parte, el alcalde de Valladolid ha pedido a los votantes socialistas que "tachen" la lista del PSOE en las elecciones y ha cargado contra la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a quien ha acusado de "no merecer representar a los vallisoletanos".

Carnero ha centrado buena parte de su intervención en las críticas a Redondo, a la que ha reprochado su gestión al frente del Ministerio de Igualdad y ha asegurado que, durante su etapa como concejal del Ayuntamiento de Valladolid, no condenó en dos ocasiones la denominada ley del 'solo sí es sí'.

Asimismo, ha acusado al Gobierno de reducir un 17 por ciento los fondos destinados a la lucha contra la violencia de género en Valladolid durante la etapa de Redondo como ministra.

El candidato 'popular' también ha cuestionado a Redondo por las polémicas relacionadas con las pulseras de seguimiento de los agresores sexuales y ha afirmado que "a pesar de que sabía que eran defectuosas lo permitió".

Por último, el presidente provincial de los 'populares' ha llamado a trabajar "hasta el último minuto" antes de las elecciones del domingo para lograr "el cambio necesario" que necesita España y que ha identificado con Alberto Núñez Feijóo.

Íscar ha subrayado que "esto no ha acabado" y ha asegurado que él mismo formará parte de quienes deberán "custodiar" y "vigilar" las mesas electorales durante la jornada de votación.