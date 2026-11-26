El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante un acto este jueves en Segovia - PP

SEGOVIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido en Segovia que los 'populares' busquen el voto en pueblos y barrios, y ha asegurado que con el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, "gana Segovia, gana Castilla y León y gana España".

Lo ha hecho durante su intervención en un acto político al que han asistido unas 350 personas entre alcaldes, concejales, diputados provinciales, apoderados, interventores y simpatizantes, y que también ha contado con las intervenciones de la presidenta del PP de Segovia, Paloma Sanz; el cabeza de lista al Senado, Juan José Sanz Vitorio, y el cabeza de lista al Congreso, Pablo Pérez Coronado.

Con ellos han estado el resto de candidatos a estas elecciones, y distintos cargos políticos locales.

En todos los discursos, los intervinientes han coincidido en que no hay nada decidido a pocos días de los comicios.

En su alocución, Mañueco ha pedido un esfuerzo adicional a los presentes y ha solicitado un esfuerzo final para "pedir los votos en los pueblos, en los barrios", ha señalado, antes de añadir que familiares, amigos, compañeros de trabajo y vecinos están "al alcance" de los militantes.

El presidente autonómico de los 'populares' también ha asegurado que lo que marcará la diferencia será "el trabajo de todos" y ha instado a llegar "hasta el final de la meta", al tiempo que ha defendido que el cambio es necesario tras ocho años de un Gobierno al que ha reprochado su "mala gestión".

En este sentido, ha citado como ejemplos las pulseras antimaltrato, los accidentes ferroviarios, la dificultad de los jóvenes para acceder a una vivienda, la inflación, la subida de impuestos y el 'desprecio' al medio rural.

El dirigente 'popular' ha asegurado que "con Feijóo Segovia tendrá las infraestructuras que merece", y le ha definido como "el único con un proyecto de reconstrucción nacional".

En clave provincial, ha enumerado como asuntos pendientes el módulo cubierto de atletismo, la travesía de San Rafael, el puerto seco de Prado del Hoyo y la presa del Tejo, y ha criticado que Segovia "siga pagando el peaje de la autopista a Madrid".

Para paliarlo, Mañueco se ha comprometido a que "el próximo año la Junta bonificará los peajes de las autopistas que unen Madrid y Castilla y León a los conductores habituales de la provincia".

También ha pedido a los diputados provinciales y al presidente de la Diputación un redoblado esfuerzo en el medio rural.