Mañueco presenta un programa con 1.000 medidas para que CyL sea una de las tres mejores autonomías para vivir

El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha presentado este miércoles en la capital leonesa el programa electoral del partido de cara a las próximas elecciones del 15 de marzo, una propuesta que incluye 1.000 medidas que abogan por un "horizonte ilusionante de futuro" desde el carácter en vez de la resignación con el objetivo de que la Comunidad sea una de las tres mejores de España para vivir.

El programa electoral, según ha explicado, "no es un simple trámite", sino que es una hoja de ruta y un compromiso con las personas que confiarán en el partido. "Y también es una declaración de carácter. Aquí no venimos a entretener ni a diagnosticar problemas; aquí a lo que venimos es a gobernar", ha apostillado.

Según ha explicado, colocar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades autónomas de España para vivir es el principal objetivo del PP para los próximos años en el caso de seguir al frente de la Junta y, en este sentido, ha apuntado que la autonomía ya está "en el pódium" en algunas materias, pero el PP no se conforma. "Queremos un horizonte ilusionante de futuro", ha recalcado.

Este objetivo muestra, según ha recalcado, que en Castilla y León "no hay resignación", sino carácter con reivindicaciones que se realizan "sin levantar la voz, pero tampoco bajando la mirada".

Fernández Mañueco ha manifestado que el programa electoral del PP recoge más de 1.000 medidas desde una forma de entender la política basada en "la responsabilidad", "el método" y "el compromiso con los ciudadanos".

PROPUESTAS

En materia de empleo y economía, el programa electoral incluye la extensión progresiva de la bonificación de sucesiones y donaciones a familiares cercanos como hermanos, tíos y sobrinos; una nueva deducción en el tramo autonómico del IRPF para todos los contribuyentes; un paquete de ayudas a autónomos con un bono de 300 euros a más de 100.000 autónomos; la implantación de una política fiscal de "impuestos cero" en el medio rural para la transmisión de propiedades ligadas a la primera vivienda, locales y explotaciones agrarias prioritarias, así como la incorporación de 26 millones de metros cuadrados de suelo industrial y la creación de una oficina específica para agilizar proyectos empresariales.

También se contemplan medidas para que la vivienda "no sea un lujo" y facilitar la emancipación de los jóvenes. Entre ellas, un aumento de más del 80 por ciento del presupuesto hasta alcanzar los 300 millones de euros, la construcción de más de 800 viviendas el primer año y el impulso de suelo para promoción pública. Además, se pondrá en marcha una Cuenta Ahorro Vivienda Joven con deducciones en el IRPF para la primera vivienda y avales del 20 por ciento para la hipoteca, junto a ayudas al alquiler del 60 por ciento de la renta y del 75 por ciento para jóvenes en el medio rural.

En el ámbito educativo, el PP de Castilla y León aboga por la gratuidad escolar de 0 a 16 años y por la primera matrícula gratuita en el primer curso en las universidades públicas para empadronados. Además, el programa incluye un Plan de Infraestructuras Universitarias con nuevos edificios y nuevas facultades, como la de Medicina en León y Burgos; becas talento y un mayor acercamiento entre empresas y jóvenes, el Erasmus Rural y el refuerzo de la FP Dual también en el marco Erasmus+.

SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

En cuanto al ámbito sanitario, se reforzará la capacidad de resolución de la Atención Primaria con alta tecnología como ecografía, analítica rápida o electrocardiografía digital; se pondrán en marcha unidades de afrontamiento del dolor crónico en el medio rural y programas específicos Mujer 50+ y 70+ y se mejorarán complejos hospitalarios y centros de salud en todas las provincias.

Respecto a los servicios sociales, el programa incluye ayudas a las personas mayores para cambiar bañeras por platos de ducha y medidas contra la soledad no deseada con una atención personalizada y ampliando la red de apoyo con más asociaciones; la duplicación del bono nacimiento hasta los 5.000 euros; el incremento del Bono Infantil para actividades de formación, ocio o deportivas fuera del horario escolar y medidas de apoyo a familias con hijos con gran discapacidad y con altas capacidades.

En el ámbito de movilidad y cohesión territorial, el programa contempla la bonificación de peajes a conductores recurrentes empadronados en Castilla y León, el mantenimiento de la gratuidad del autobús con la tarjeta BUSCyL y la bonificación del 25 por ciento del Avant hasta 2030, así como ayudas para facilitar el teletrabajo y la movilidad digital, apostando por el "nómada digital".

SECTOR PRIMARIO

En relación con el sector primario, el programa recoge el compromiso de afianzar el liderazgo en el pago de la PAC y exigir que la nueva PAC esté adaptada a la agricultura profesional y garantice los mismos recursos y su independencia en la gestión; se sigue apostando por incorporación de jóvenes y mujeres a la actividad agraria y la modernización de explotaciones con gestión simplificada.

También incluye una nueva línea de incorporación al sector agrario para mayores de 40 años con atención especial a la mujer; planes específicos para ganadería extensiva y para el sector ovino-caprino; medidas de modernización y transformación del regadío y un sistema abierto y permanente de convocatorias para inversión agroalimentaria con resolución anual.

El documento incluye un incremento del presupuesto destinado a proteger el medio natural y la prevención de incendios, también, cambiando las autorizaciones por declaraciones responsables que faciliten la limpieza de bosques. Dentro de este ámbito se actualizará el Programa Parques Naturales con el desarrollo de los municipios del entorno y se impulsará la gestión de montes privados y el asociacionismo forestal.

En lo que se refiere a medidas para conservar el patrimonio histórico y cultural de la Comunidad se incentivará la gestión de los cascos históricos mediante un plan de iluminación; continuará la inversión en restauración y conservación como en las vidrieras de la Catedral de León; se crearán fondos para la rehabilitación de iglesias y se reforzará la programación cultural junto a la actividad de museos y centros vinculados al español, al cine, al teatro, la lectura y la música.

Finalmente, el programa electoral del PP incluye propuestas destinadas a los jóvenes en los ámbitos de la formación, empleo, vivienda, conciliación, retención del talento, salud mental y apoyo a la creatividad.