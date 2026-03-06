Mañueco sobre el primer debate: "Salieron bien las cosas"

Mañueco, con parte de los jóvenes que han asistido al acto en Valladolid. - PP

VALLADOLID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, valoró se ha mostrado satisfecho del resultado del debate electoral al asegurar que "las cosas salieron bien".

Y salieron bien, en opinión del dirigente 'popular', porque ha quedado "claro" que el PP es el "único que tiene un proyecto de futuro para esta tierra" y también, "el único que tiene medidas concretas", ha señalado durante su intervención en Valladolid en un encuentro con más de un centenar de jóvenes organizado por Nuevas Generaciones.

En su alocución ha mostrado su "orgullo por esta tierra" y porque vayan "bien las cosas en sanidad, en educación, en servicios sociales, en la economía, en la creación de empleo".

