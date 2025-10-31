Mañueco propone por carta a Martínez un gran acuerdo de Comunidad para facilitar la aprobación de los presupuestos

VALLADOLID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha enviado una carta hoy al secretario general del PSOE en la Comunidad, Carlos Martínez, en la que le traslada su voluntad de alcanzar un gran acuerdo de Comunidad que concluya con la aprobación del proyecto de Presupuestos Generales de Castilla y León para 2026 que ya se tramita en las Cortes.

Fernández Mañueco señala en la misiva que, en la semana del 10 al 14 de noviembre, tendrán lugar en el Parlamento las comparecencias de los consejeros con el fin de explicar "con detalle" el contenido del presupuesto de cada área, lo que, para el presidente, es "una buena ocasión para aclarar las dudas que los distintos grupos parlamentarios puedan plantear e intentar acercar posiciones".

Tras este primer paso, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, convocará a todos los partidos políticos con representación en las Cortes para intentar cerrar un gran acuerdo de Comunidad que lleve a la aprobación de las cuentas de 2026.

Como explica el presidente en su carta al líder socialista, las cuentas registradas en las Cortes para 2026 son las "más altas de la historia" con medidas centradas "en el interés general de las personas de la Comunidad". Así, entre otras cuestiones, Fernández Mañueco subraya el "incremento" en las partidas destinadas a los grandes servicios públicos, como Educación, Sanidad, Servicios Sociales, Vivienda y Transporte, así como en las dirigidas a la generación de actividad económica y la creación de empleo.

El presidente insiste también en que el proyecto de Presupuestos incluye otras medidas como el bono para autónomos con el objetivo de "paliar las subidas en su cuota", la "duplicación" de las ayudas a las familias por hijo nacido, el "apoyo" a las personas mayores para hacer sus hogares más accesibles, planes específicos para la ganadería extensiva y el ovino, o la bonificación de los peajes en las autopistas de la Comunidad, entre otras.

"Son unos presupuestos que pretenden seguir consolidando a Castilla y León como una de las mejores comunidades para vivir de España", ha defendido el presidente en el escrito a Martínez, en el que destaca la coincidencia de ambos de "intentar un gran acuerdo parlamentario para sacar adelante el Proyecto de Presupuestos para 2026".

Finalmente, Fernández Mañueco ha apelado a la voluntad y la "buena disposición" de los grupos parlamentarios para lograr este objetivo, con el fin de "pensar siempre" en el interés de las personas de Castilla y León.