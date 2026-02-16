Mañueco propone un paquete de medidas a agricultores, a particulares y ayuntamientos tras las crecidas de los ríos

SEGOVIA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha propuesto este lunes que haya un paquete de medidas de ayudas a agricultores y a ganaderos, a los particulares sin seguro y a los ayuntamientos para hacer frente a las consecuencias de los últimos episodios vividos por el tren de borrascas y por las crecidas de los ríos.

"Ya habrá ocasión para hacer un análisis de las posibles soluciones de cara al futuro", ha aclarado el candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta que ha avanzado que el Partido Popular propone que haya un paquete de medidas de ayudas a los agricultores y a los ganaderos afectados, por un lado, y ayudas a los particulares "allí donde no lleguen los seguros".

También ha planteado ayudar a los ayuntamientos con maquinaria y con personal para las actuaciones de emergencias y de limpieza junto a ayudas para la reparación de las infraestructuras públicas que se hayan podido ver dañadas en todos los municipios.

Fernández Mañueco ha aprovechado la ocasión para hacer un llamamiento a todos los ciudadanos a ser "muy concienzudos", a estar siempre "muy pendientes" y a seguir los avisos y los consejos que se dan a través de la página web y de las redes sociales del 112 de Castilla y León y de otras autoridades que puedan dar las indicaciones en respecto.

El candidato del PP a la reelección ha realizado estas declaraciones en su visita este lunes a las instalaciones de la empresa 'Moggaro Aluminium Yachts' en Valverde del Majano (Segovia) donde ha defendido que invertir en Castilla y León "es siempre un acierto" tras lo que ha asegurado que el PP estará al lado de los inversores, de los emprendedores "y de todas las personas que quieran trabajar" en la Comunidad Autónoma.

