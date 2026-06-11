Mañueco: "Queremos que nuestra tierra siga avanzando y asumir el liderazgo de construir España"

Toma de Posesión de Alfonso Fernández Mañueco - EUROPA PRESS/CLAUDIA ALBA

VALLADOLID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha manifestado, tras tomar posesión de su cargo para un tercer mandato, la voluntad de afrontar la nueva legislatura con "responsabilidad" con el objetivo de que la comunidad autónoma continúe su "avance" y asuma el liderazgo "de construir España y fortalecer el país".

Fernández Mañueco ha remarcado que asume esta nueva etapa con una "gran satisfacción", además de con mucha "responsabilidad e ilusión". En este sentido, ha señalado que es consciente de que la sociedad de Castilla y León es "muy exigente" y ha expresado su deseo de "estar a la altura" de las demandas de los ciudadanos.

Sobre los plazos que maneja para la conformación del nuevo Gobierno autonómico y por el nivel de renovación que prevé en el mismo, el mandatario ha evitado profundizar en estos asuntos y ha emplazado a los próximos días para ofrecer información al respecto.

Por otra parte, respecto a las recientes reflexiones del Papa sobre la inmigración, Fernández Mañueco ha afirmado de forma genérica que, como creyente, comparte "de la A a la Z todas y cada una de las reflexiones" del Santo Padre por considerarlas "agudas y muy intensas".