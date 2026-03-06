Mañueco quiere dejar a jóvenes "el mejor legado", una educación que les haga "libres", lejos del "adoctrinamiento"

Mañueco, durante su intervención en un acto organizado por Nuevas Generaciones en Valladolid. - PP

VALLADOLID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha apostado por dejar a los jóvenes "el mejor legado" que, a su juicio, es un "sistema educativo" que es la "envidia de España", que les hace "libres", lejos del "adoctrinamiento y contrapeso de la pobreza educativa" que promueve el Gobierno de Pedro Sánchez.

En un encuentro distendido en Valladolid con más de un centenar de jóvenes de toda la provincia, donde ha habido tiempo para las anécdotas y para el "examen", Mañueco ha aludido al "compromiso inequívoco" de su gobierno con este colectivo. De hecho, ha puesto como ejemplo el Grupo Parlamentario que el PP tendrá en la próxima legislatura con gente joven en sus listas "en puestos de salida y no de relleno" frente a los que hacen política de "selfies y de soltar discursos".

"Vosotros representáis el PP de Feijóo, el de Castilla y León, porque la gente joven que se acerca a este partido asume responsabilidades. Empezáis desde abajo, aquí hay muchos concejales y alcaldes, y es en la política local donde está la verdadera escuela y la que transforma la vida de las personas", ha apelado.

Durante su intervención, el candidato 'popular' ha ido desgranando medidas del programa destinadas a "facilitar la emancipación, la movilidad y el acceso a la cultura". En este contexto, ha hablado de un cambio de "estrategia" para no hacer una campaña "plana". "Antes, explicábamos el programa electoral antes de empezar la campaña y la campaña quedaba plana. Hemos ido cambiando la forma de explicar el programa. Hemos presentado las 1.031 medidas y las vamos explicando con detalle, con precisión a lo largo de estos días de campaña", ha detallado.

Medidas como las dedicadas para mejorar el acceso a la vivienda. Así, ha recordado la creación de la Cuenta Ahorro Vivienda Joven, que permitirá deducciones fiscales de hasta 7.500 euros para la compra de primera vivienda; la construcción de más de 800 viviendas públicas en el primer año de legislatura; bonificaciones de hasta 30.000 euros para jóvenes que adquieran vivienda pública en el medio rural y ayudas al alquiler, que cubren el 50 por ciento de la renta, el 60 por ciento para jóvenes y hasta el 75 por ciento para jóvenes en el medio rural.

En materia de movilidad, Mañueco ha insistido en que cerca de 680.000 personas se beneficia del BusCyL, la nueva ayuda para el carné de conducir, con hasta 900 euros para jóvenes empadronados de entre 18 y 30 años para el permiso de turismos y hasta 1.800 euros para carné profesionales de camión y autobús con el Certificado de Aptitud Profesional, una medida destinada a facilitar la movilidad y las oportunidades de empleo lo que, a su juicio, reafirma que su partido es más "de realidades que de eslóganes".

En este punto, se ha detenido en la educación para apostar por dejar al colectivo el "mejor legado", un sistema educativo que es "un lujo" y la "envidia" del país y que, en sus palabras, hará a los jóvenes sentirse "libres". "Y lo que queremos para vosotros es libertad, no queremos adoctrinamiento. Desde Castilla y León se hace el contrapeso a la pobreza educativa del gobierno de España".

Al hilo de este argumento, ha recordado otra de las medidas de su programa como es la gratuidad de la primera matrícula universitaria para el próximo curso para los empadronados en la Comunidad. Además ha recordado que la Formación Profesional ha batido "récords" este año con una tasa de inserción laboral del 94 por ciento.

Ligada a este área está también el fomento del ocio y de los "hábitos saludables" a través de una ayuda de 150 euros que se podrán deducir del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas "en el tramo autonómico".

Todas estas iniciativas hacen, en sus palabras, que el PP tenga "un proyecto de futuro" que es el que anima a votar en las próximas elecciones del 15 de marzo. "Queremos competir con los mejores Y esta tierra tiene todo, recursos, historia, talento y, lo mejor, su gente", ha abundado para apelar a los jóvenes a que trasladen este proyecto a toda España.

"Nosotros estamos siempre aquí, otros solo vienen en campaña. Nosotros estamos aquí y vamos a estar aquí el 16 de marzo. Y lo que os pido a todos es que os lo curreís en vuestros pueblos, con vuestros amigos, que huyáis de las encuestas porque la que vale de verdad es la de las urnas y ese día habrá que votar certezas, habrá que votar PP", ha finalizado.