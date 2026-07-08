Mañueco reafirma el apoyo de la Junta a las empresas con más suelo industrial y mejores condiciones para invertir

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la gala de los Premios Empresariales FES - JCYL

SEGOVIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reafirmado el compromiso del Gobierno autonómico con el tejido empresarial con el objetivo de favorecer el crecimiento económico, atraer y retener actividad productiva y generar más y mejor empleo de calidad en la Comunidad a través de suelo industrial competitivo y mejores condiciones para invertir.

El líder autonómico ha participado este miércoles en la gala conmemorativa del 50 aniversario de la Federación Empresarial Segoviana (FES), donde ha destacado que los emprendedores, empresarios y autónomos, junto a los trabajadores, son el motor que impulsa el crecimiento de Castilla y León.

Asimismo, ha defendido que el Ejecutivo autonómico trabajará de la mano del tejido productivo de la Comunidad en su apuesta por la colaboración público-privada como una "herramienta de éxito para generar riqueza y empleo de calidad".

Fruto de esta labor conjunta, ha sostenido el líder del Ejecutivo autonómico, Castilla y León registra el mayor crecimiento de la producción industrial del país, diez veces superior al de la media nacional, y alcanza cifras históricas de ocupación, con más personas trabajando que nunca.

En concreto, Segovia es la segunda provincia de España con la menor tasa de paro. Precisamente, en lo que respecta a esta provincia, Mañueco ha recordado que la Junta ya ha puesto en marcha el Programa Territorial de Fomento para la provincia hasta finales de 2030, dotado con una inversión de 89 millones.

Además, ha señalado que la Junta mantedrá su oferta de suelo industrial de calidad, a bajo precio, con tecnologías de última generación y acceso a energías renovables, limpias y asequibles.

Entre las actuaciones impulsadas por la Administración autonómica en este ámbito, ha mencionado la ampliación del polígono de Las Mangadas, en Abades; el de Los Hitales, en Bernuy de Porreros; y el nuevo polígono de La Costanilla, proyectado en la capital segoviana, en el entorno de Hontoria.

PREMIOS FES 2026

La cita ha reunido a más de 600 empresarios, representantes del tejido económico y social de la provincia, así como autoridades de las distintas administraciones, en una velada concebida para reconocer el esfuerzo, la innovación, el compromiso y la contribución de quienes impulsan el desarrollo económico de Segovia.

La gala ha comenzado con la proyección del vídeo corporativo conmemorativo del 50 aniversario de la FES y con la intervención del presidente de la Federación Empresarial Segoviana, Andrés Ortega, quien ha realizado un recorrido por la historia de la organización, rindió homenaje a quienes han hecho posible medio siglo de asociacionismo empresarial y ha reivindicado el papel de las empresas como motor real de la provincia.

El presidente de la FES ha dedicado unas palabras de agradecimiento a los anteriores presidentes de la organización y a todas las personas que, desde 1976, han contribuido a consolidar una Federación que representa a más de 50 asociaciones empresariales y a miles de empresas de toda la provincia.

Durante la ceremonia se han entregado los Premios FES 2026, que han distinguido a algunos de los proyectos empresariales más destacados de la provincia. La Familia Otero, vinculada a GEOT S.A., recibió el Premio a la Trayectoria Empresarial; Agropoza fue reconocida con el Premio Industria e Innovación; el Restaurante Reina XIV, con el Premio Hostelería y Turismo; Panadería Los Mellizos, con el Premio Comercio; Hiper Usera S.L., con el Premio Empresario en el Exterior; Alberto Horcajo Lobo, de AHL Seguridad, con el Premio Joven Empresario; y Bruno Portellano, de Verescence, recibió el Premio José María Antona al Empresario Segoviano del Año.

En nombre de todos los galardonados, Bruno Portellano ha agradecido el reconocimiento y ha destacado el valor simbólico de recibirlo en el año del 50 aniversario de la FES.

"Medio siglo representando, defendiendo y acompañando al empresariado segoviano. Gracias por estos cincuenta años de trabajo por la provincia. Es un honor inmenso y también una gran responsabilidad", ha afirmado.

Portellano ha vinculado el galardón al conjunto del proyecto industrial de Verescence en La Granja y al equipo humano que lo hace posible.