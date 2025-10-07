Mañueco rebate acusaciones de "caos" del PSOE con la gestión de pulseras antimaltrato, trenes o el caso Ábalos

Gómez (PSOE) tilda de "caosCyL" la tarjeta "Buscyl" y culpa a la gestión del PP de que se haya "dinamitado" la SVAV

VALLADOLID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha rebatido las acusaciones de "caos" vertidas por la portavoz socialista en las Cortes, Patricia Gómez, sobre la gestión en la Comunidad al recordar la situación del Gobierno central ante la situación de las pulseras 'antimaltrato', del transporte con retrasos en trenes o el caso de Ábalos con Santos Cerdán "en la cárcel".

Fernández Mañueco ha respondido de este modo a Gómez Urbán en respuesta a la pregunta con la que ha comenzado la sesión plenaria y en la que la portavoz del Grupo Socialista ha acusado al presidente de "incompetencia, improvisación y soberbia" en la gestión de los servicios públicos, un punto en el que ha asegurado que su Gobierno ha convertido medidas como la tarjeta Buscyl en "un fiasco" y ha "perjudicado" a los ciudadanos al no solicitar la subvención estatal del 40 por ciento para viajes en autobús entre comunidades.

Ante estas palabras, el presidente ha culpado al PSOE de ocultar "su propio caos" para atacar al Ejecutivo autonómico, un punto en el que ha recordado a la socialista a la gestión del Gobierno central de las pulseras de control para maltratadores, la situación de trenes y aeropuertos, y los problemas internos de la formación socialista "con su secretario de organización en la cárcel".

En su intervención ante el Pleno, Mañueco ha reivindicado que en la Comunidad "hay un gobierno con una gestión eficaz" y ha defendido medidas como las 2.600 rutas gratuitas de transporte dependientes de la Junta, tanto interurbanas como metropolitanas. "¿Que ha habido alguna incidencia? Sí, las propias del éxito de una iniciativa de estas características", ha afirmado, al tiempo que ha subrayado que se trata de "una gran ayuda para familias, estudiantes y trabajadores".

El presidente autonómico ha cifrado en 400.000 las personas que a final de semana tendrán la tarjeta 'BusCyL', que permite viajar gratis en autobús. "Es un éxito, y a ustedes les molesta", ha espetado a los socialistas.

Sobre las críticas del PSOE, Mañueco ha insistido en que "el único caos" es el de los socialistas. Así, ha apuntado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, como "responsable" de la "gestión caótica" de las pulseras antimaltrato, al ministro de Transportes, Óscar Puente, en relación con trenes y aeropuertos, y Santos Cerdán como "valedor" de los socialistas: "Está en la cárcel y de cuyo equipo forman parte ustedes".

"Este es el caos que ofrece el Partido Socialista. Imagínense lo que ocurriría si llegaran al Gobierno de Castilla y León", ha concluido.

Por su parte, la socialista Patricia Gómez Urbán ha reprochado a Mañueco que "sea incapaz de hablar de Castilla y León" cuando se le preguntan cuestiones concretas sobre la Comunidad y ha ironizado con que, si no fuera por la gravedad de los temas, "sería chistoso" presumir de modelos como el Metro de Madrid "con gente hacinada" o la gestión de diagnósticos de cáncer de mama en Andalucía.

"Los castellanos y leoneses somos los únicos de toda España que no tenemos bonificado el autobús un 40 por ciento", ha reseñado, al tiempo que ha recordado que un ciudadano de Cataluña sí disfruta de esa bonificación para viajar. "¿A Castilla y León quién le roba? ¿Cataluña o usted?", ha interpelado.

Sobre la tarjeta de transporte autonómica, a la que ha denominado "tarjeta del caosCyL", Gómez Urbán ha enumerado problemas como la falta de tarjetas y lectores de QR, ausencia de refuerzos en las líneas de autobús y usuarios que se quedan sin poder llegar a tiempo al trabajo o a pruebas médicas. "Eso representa lo que es su Gobierno: incompetencia, improvisación y soberbia", ha insistido.

Del mismo modo, la portavoz socialista también ha acusado a Mañueco de "dinamitar" junto al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, el convenio de integración ferroviaria firmado en 2017, que perseguía un futuro urbano con "una estación de autobuses digna". "Mandaron al señor Quiñones, que ya sabemos que por donde pasa no crece la hierba", ha afirmado.

Finalmente, Gómez Urbán ha recordado que la Junta mantiene en su página oficial el "infame" protocolo antiabortista y ha acusado acusó a Mañueco de ser "un peligro" para los derechos y libertades de las mujeres. "Váyase ya a su casa, señor Mañueco, y deje de hacernos daño", ha zanjado.