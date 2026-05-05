El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, recibe al presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, Ernesto Casado Rodríguez. - JCYL

VALLADOLID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha recibido este martes en el Colegio de la Asunción al presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, Ernesto Casado Rodríguez.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo ha aprovechado este encuentro con el representante del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia para comprometerse a seguir trabajando "desde la colaboración y el respeto institucional" por una justicia independiente, garante del Estado de Derecho, la igualdad y la democracia.

Así lo ha trasladado Fernández Mañueco en un mensaje en su cuenta en 'X' en la que se ha hecho eco de la reunión con Ernesto Casado Rodríguez a la que ha asistido el también el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago.