Mañueco recuerda que los incendios son una fuerza brutal de la naturaleza y pide que se aborden como un asunto de Estado

Mañueco en un momento de su llegada al XVI Congreso Nacional de NNGG que se celebra en Valladolid- EP/CLAUDIA ALBA

VALLADOLID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha recordado este sábado que los incendios son "una fuerza brutal de la naturaleza" y ha explicado que cuando se hacen incontrolables derivan en ocasiones en consecuencias trágicas y en una amenaza para todos por lo que ha vuelto a pedir que se aborden como un asunto de Estado.

"Todos estamos expuestos a ellos por eso debe tratarse como un asunto de Estado con la máxima coordinación y colaboración entre las administraciones públicas", ha pedido en concreto Fernández Mañueco al inicio de su intervención este sábado en el XVI Congreso Nacional de NNGG que se celebra en Valladolid donde ha trasladado un mensaje de pésame por las 12 víctimas mortales en el incendio de Los Gallardos (Almería).

Alfonso Fernández Mañueco ha trasladado además toda la solidaridad de Castilla y León el pueblo andaluz.