Mañueco reivindica la "unidad, lealtad y futuro compartido" de la UE y su papel en la "modernización y cohesión" de CyL - JCYL

VALLADOLID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reivindicado la "unidad, lealtad y el futuro compartido" de la Unión Europea con motivo de la celebración del Día de Europa y ha destacado su papel en la "modernización y cohesión" de la Comunidad.

A través de un mensaje publicado en la red social 'X', del que se hace eco Europa Press, el líder autonómico ha asegurado que "hoy más que nunca", Europa es "unidad, lealtad y futuro compartido ante los "grandes retos que se avecinan".

También ha puesto en valor el significado del proyecto europeo para la "modernización, cohesión, oportunidades y desarrollo" para Castilla y León.