Alfonso Fernández Mañueco (d), junto a Isabel Blanco siguen la situación del sur de Ávila - JCYL

VALLADOLID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sigue desde el Centro de Emergencias del 1-1-2 la situación en el sur de Ávila, después de haber decidido cancelar su asistencia a la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo)

En esta zona de la provincia abulense, las intensas precipitaciones han obligado a evacuar el municipio de Piedralaves por el riesgo de rebosamiento de la presa del Horcajo.

El sur de la provincia se encuentra en aviso rojo por fuertes precipitaciones, una situación que, en principio, se extenderá a mañana junto a las medidas adoptadas para prevenir daños personales, tales como la anulación de clases en los colegios de los municipios en riesgo, así como analíticas y pruebas diagnósticas que no sean urgentes, entre otras medidas.