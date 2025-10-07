Mañueco sitúa la conclusión de las obras del Hospital de Santa Bárbara a finales de año o principios de 2026

VALLADOLID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha situado la conclusión de las obras del Hospital de Santa Bárbara de Soria a finales de este año o en las primeras semanas del 2026 y ha ratificado que la última fase del Hospital está "en su recta final".

De este modo ha respondido el presidente de la Junta al portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, que ha ironizado sobre el "récord" que ha batido el Gobierno autonómico con la sanidad soriana con unas obras que han durado "18 años", ha apostillado, con "excusas" y "mentiras".

"Nunca, nadie, en ningún hospital de España había estado 18 años de obras de rehabilitación y lo que falta, porque falta bastante", ha advertido el político de la formación soriana que ha dudado de la fiabilidad de las palabras del presidente de la Junta al que ha recordado que se ha sobrepasado en seis ocasiones la fecha de finalización fijada por el Gobierno autonómico.

Ceña también ha acusado a la Junta de estar "dejando que se caiga a pedazos" el Hospital Virgen del Mirón y ha aclarado que la radioterapia prometida en 2007 no está en funcionamiento realmente porque siguen derivando a los pacientes oncológicos a Burgos.

Por su parte, el presidente de la Junta se ha reafirmado en que la provincia de Soria tiene una sanidad "de primerísimo nivel" fruto de un "salto de calidad en la sanidad pública" en la provincia de Soria en lo que va de legislatura y ha respondido a Ceña por otro lado que la unidad de radioterapia está "en pleno funcionamiento".

El presidente ha anunciado además que la Junta va a incorporar un robot para la cirugía traumatológica y una unidad de afrontamiento activo del dolor crónico para el Hospital Virgen del Mirón y ha explicado respecto a los centros de salud que el de El Burgo de Osma está en obras, a lo que ha añadido que ayer se firmó la adjudicación del de Soria Norte y que "en las próximas semanas" se va a firmar la adjudicación del San Leonardo de Yagüe, al que seguirá la reforma del centro de salud de Almazán.