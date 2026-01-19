Mañueco suspende la comparecencia para anunciar la convocatoria de elecciones ante la gravedad del accidente de tren

VALLADOLID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha suspendido la comparecencia ante los medios de comunicación prevista a las 11.00 horas de este lunes, 19 de enero, con motivo de la próxima cita electoral en la Comunidad Autónoma que tiene el 15 de marzo de 2026 como fecha límite.

La Junta de Castilla y León ha comunicado que el presidente ha decidido suspender la rueda de prensa ante la "extrema gravedad" del accidente ocurrido en el municipio de Adamuz (Córdoba) y por respeto a las víctimas mortales, a las personas heridas y a sus familias.

La previsión de la Junta es celebrar esta mañana un Consejo de Gobierno tras el que se informará del Decreto de convocatoria de las elecciones autonómicas a través de una nota de prensa.

Respecto a la comparecencia informativa de Fernández Mañueco, ha sido pospuesta a una fecha posterior, que se comunicará en su momento.

El presidente ha trasladado sus "más sentido pésame y cercanía" a las familias de las víctimas junto a su deseo de una pronta recuperación a las personas heridas. "En momentos de profundo duelo y consternación, Fernández Mañueco considera que el respeto a las víctimas debe prevalecer sobre cualquier otra consideración", explica el Gobierno autonómico que ha asegurado que Castilla y León se une al dolor de los afectados.