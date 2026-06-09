Mañueco tiende la mano a un acuerdo unánime en financiación autonómica que exige "claridad y firmeza"

DEBATE DE INVESTIDURA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO. - EUROPA PRESS/CLAUDIA ALBA
VALLADOLID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
El candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha tendido la mano en su discurso de investidura para alcanzar un acuerdo unánime en materia de financiación autonómica, un asunto para el que ha exigido "claridad, firmeza y, sobre todo, unidad".
Durante su intervención ante el Pleno de las Cortes, el presidente en funciones ha demandado un modelo "justo, solidario y acorde con el coste efectivo de la prestación de los servicios públicos" con el objetivo de acabar con la "infrafinanciación" que padece Castilla y León.
Fernández Mañueco ha asegurado que la postura de la Comunidad autónoma es "sobradamente" conocida y ha remarcado que el nuevo sistema debe desarrollarse "sin privilegios territoriales ni peajes políticos" que perjudiquen a unas regiones frente a otras. Por este motivo, el dirigente autonómico ha manifestado su absoluto rechazo a las negociaciones singulares: "Rechazaremos y nos opondremos a cualquier acuerdo bilateral que genere ciudadanos y territorios de primera y de segunda".
Asimismo, el candidato a la reelección ha insistido en que su Ejecutivo no aceptará que se condone a ninguna Comunidad la deuda generada por el "despilfarro de dinero público en aspiraciones separatistas", debido a que esta medida supondría una penalización para el resto de los territorios. Según ha advertido el presidente en funciones, la deuda no desaparece con una condonación, sino que "se mutualiza y se reparte entre todos los españoles".
Para defender esta postura ante el Gobierno de España, Fernández Mañueco ha recordado que Castilla y León ha buscado siempre "unir voluntades" con otras autonomías de signo político distinto pero con intereses comunes. En este sentido, ha subrayado que este argumento ha unido a los diferentes grupos políticos de las Cortes desde hace más de una década, con la expresión de la voluntad "casi unánime" de los ciudadanos.
Por último, el líder del Ejecutivo autonómico ha pedido a los procuradores de la Cámara que revivan "una vez más este ya largo espíritu de consenso". De este modo, el candidato ha instado a todas las fuerzas políticas a avanzar mediante un "amplio diálogo de Comunidad" ante la reforma del modelo de financiación en unos momentos políticos que, a su juicio, reclaman una respuesta conjunta de la Comunidad.