Mañueco ve "un atraco" en la condonación para tapar el "despilfarro socialista" y pagar a separatistas

Tudanca cree difícil de explicar que CyL rechace que le condonen la "hipoteca" porque "se la van a perdonar también al vecino"

VALLADOLID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha considerado "desleal" y "un atraco a todos los españoles" la condonación de la deuda anunciada por el Gobierno de España y que este miércoles se abordará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y ha considerado que el único fin de esta medida es "tapar el despilfarro socialista" y pagar "a los separatistas".

Fernández Mañueco se ha referido a este asunto en respuesta a una pregunta planteada ante el Pleno por el portavoz socialista, Luis Tudanca, quien ha considerado sobre este asunto que la Junta tendrá dificultades para explicar a los ciudadanos que Castilla y León rechace que se le perdone la "hipoteca" con el único argumento de que "se la van a perdonar también al vecino independentista".

"¿Pero qué más le dará? Si a usted le van a dar 3.643 millones de euros para que ayude a los castellanos y a los leoneses", ha reseñado el portavoz socialista.

No obstante, Fernández Mañueco ha insistido en que esta medida es un pacto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace para "tapar y perdonar el despilfarro socialista". "Esto es un atraco a los españoles porque la deuda que se quiere condonar no desaparece, la deuda no se evapora, la deuda la vamos a tener que pagar entre todos los españoles, es decir, la hipoteca que usted dice que nos perdonan la vamos a tener que pagar entre todos los españoles y además vamos a tener que pagar la deuda de los separatistas y de sus despilfarros", ha explicado el presidente.

Para el máximo representante de la Junta la cifra sobre condonación de deuda a Castilla y León esgrimida por Tudanca es "falaz", al tiempo que ha señalado que la argumentación del socialista ante el Pleno ha sido de "mal trilero", tras lo que ha insistido en que esta condonación es "injusta" porque "no se ha hecho en igualdad". "Unos se benefician más que otros, los separatistas van a recibir 1.000 euros más por persona que los ciudadanos de Castilla y León", ha explicado.