Mañueco ve a CyL "líder" en transportes pese a Puente: "El PSOE es recortes y el PP aumento de derechos"

VALLADOLID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que la Comunidad se convertirá en "líder" por su apuesta por el transporte por parte del Gobierno autonómico pese a los "recortes de paradas" del ministro de Movilidad, Óscar Puente. "El PSOE es recortes y el PP aumento de derechos", ha relatado.

Fernández Mañueco ha respondido de este modo a una pregunta planteada ante el Pleno por la portavoz socialista, Patricia Gómez, en la que ha sido su primera intervención en una sesión plenaria en ese puesto tras la salida de Luis Tudanca, y en la que ha insistido en que el presidente pasará a la historia por "haber sido el primero en pactar con la ultraderecha".

Así, Gómez ha preguntado a Fernández Mañueco cuál cree que será su legado, a lo que el presidente ha respondido que uno de ellos será su "modelo de gestión eficaz" con "liderazgo" en Educación, Sanidad y Servicios Sociales.

"Vamos también a ser líderes en transporte público, lejos de su modelo es el de privilegios para unos, sus socios, sus amigos, unos pocos y palos para los demás, como Castilla y León", ha defendido, tras lo que ha reiterado que el PSOE con Óscar Puente en el Ministerio "suprime paradas de trenes y autobuses" frente a un Ejecutivo autonómico que avanzar para lograr "autobús gratis para todos los empadronados en Castilla y León". "El PSOE recortes, el Partido Popular aumenta los derechos", ha aseverado.

En su intervención, Gómez ha trasladado al presidente que el PSOE ejercerá hasta marzo una oposición constructiva, ya que su modelo no es el del portavoz del PP en el Congreso, Alberto Núñez Feijóo. Tras esta reflexión, la procuradora socialista ha relatado que, además de pactar con la "ultraderecha", el legado de Mañueco pasará por "no tener" una Ley LGTBI, por haber "declarado BIC un monumento fascista" como es la pirámide de los Italianos o por "haber aprobado sólo tres presupuestos desde 2019".

La portavoz socialista ha detallado también que durante el Gobierno de Mañueco la Comunidad ha crecido "menos" que la media, se han "perdido" autónomos y jóvenes y se ha "desmantelado" la sanidad pública.

En cuanto al transporte, Gómez ha defendido que la Junta ha sido la única autonomía que "ha renunciado" a la subvención del Gobierno. "Ole a sus políticas al transporte".

Así, el final de su intervención, ha considerado que el legado de Mañueco es "la nada". "Usted preside pero no Gobierna, le recomiendo que en la Conferencia del Presidentes le diga gracias a Pedro Sánchez por todo".

Para cerrar su turno de palabra, Patricia Gómez ha afeado que Alfonso Fernández Mañueco sea responsable de la Ponencia Política del próximo Congreso Nacional del PP y el ha preguntado qué se siente al trabajar "codo con codo" con Ana Millán, "imputada por cuatro casos de corrupción".

En su réplica, el presidente ha lamentado que el PSOE no avance en "oposición constructiva". "Cambian las personas pero no el tono", ha criticado, tras lo que ha garantizado que el Gobierno de Castilla y León cumple sus compromisos, un punto en el que ha defendido que la educación en la Comunidad de 0 a 16 años "no supone coste alguno para las familias", a lo que ha sumado los puestos líderes en cuanto al resto de servicios públicos.

"Este es el modelo de gestión eficaz", ha concluido.