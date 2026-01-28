Mañueco ve "experiencia, solvencia y compromiso" en el "gran equipo" que quiere que le acompañe en los comicios

Mensaje del presidente Alfonso Fernández Mañueco en su cuenta de la red social 'X'. - @ALFERMA1

VALLADOLID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente autonómico del PP y candidato a la reelección de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, señala la "experiencia de gestión, solvencia y compromiso" del "gran equipo" que ha propuesto a los comités electorales del partido.

A través de su cuenta en la red social 'X', de la que se hace eco Europa Press, ha subrayado que los ocho cabeza de lista que quiere que le "acompañe" tienen "experiencia de gestión, solvencia y compromiso" con Castilla y León.

"Un gran equipo para seguir avanzando", ha resumido después de dar a conocer esta mañana su propuesta en la que se incluyen siete mujeres y dos hombres, con más del 65 por ciento de renovación respecto a los números uno de los comicios anteriores.