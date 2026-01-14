Mañueco ve un "pisotón a los servicios públicos" de CyL la propuesta de financiación autonómica del Gobierno

VALLADOLID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha criticado este miércoles la propuesta del Gobierno sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, que se aborda en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), y la ha calificado como "un pisotón a los servicios públicos" de la Comunidad.

Durante su intervención tras la presentación del Plan de inversiones de Indra en Castilla y León, Mañueco ha subrayado que Castilla y León "gestiona con eficacia los servicios públicos". "Aprovechamos bien los recursos que tenemos y no queremos que nadie nos los quite", ha defendido.

"Vemos con muchísima preocupación la propuesta del Gobierno, porque no se puede entender, es un pisotón a los servicios públicos de Castilla y León", ha insistido el presidente, quien ha recordado que la Comunidad representa "casi el 20 por ciento del territorio nacional y el 5 por ciento de la población", pero sólo recibiría "el 1,29 por ciento de los nuevos fondos" planteados en el reparto.

Ante esta situación, Mañueco ha garantizado que su Ejecutivo defenderá "una financiación justa para Castilla y León y para España" en el CPFF. "Tenemos que decir que no y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que esta propuesta no salga adelante", ha aseverado.