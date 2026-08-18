Manuel Carlos Rodríguez, mejor alfarero, y Carla Dias, mejor ceramista, en la XXXVIII Feria del Barro de Salamanca. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La XXXVIII Feria del Barro de Salamanca, que finalizará el próximo domingo 23 de agosto, ha vivido este martes la entrega de los galardones en el primer Concurso del Barro Caja Rural de Salamanca, en sus dos categorías.

El jurado ha distinguido en la modalidad de alfarería tradicional a Manuel Carlos Rodríguez, que ha recibido el cheque por valor de 650 euros, mientras que Carla Dias ha logrado ser la más votada en la categoría de cerámica y se ha llevado un cheque por el mismo valor.

Manuel Carlos Rodríguez, natural de Trujillo, en Cáceres, ha presentado una olla tradicional, mientras que la ceramista portuguesa Carla Dias ha concursado con una caja de muñecas realizada en cerámica.

A la entrega de premios, que se ha realizado a las 12.00 horas en la Plaza de los Bandos, han asistido el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Carabias, y el diputado de Cultura de la Diputación Provinial, David Mingo.

El certamen ha contado con la participación de los propios artesanos que actualmente exponen en la feria, que podían presentar una única pieza original y de factura artesanal. Las obras han permanecido expuestas desde el pasado 14 de agosto, lo que ha permitido al público observar las propuestas realizadas antes de que se hiciera público el fallo.

Además, otras dos obras, realizadas por Reyes Asensio y Rocío Aguado, han recibido un reconocimiento especial del jurado por la calidad de los trabajos presentados.