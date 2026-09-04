Marcelino Muñoz presenta su candidatura a las primarias del PSOE para "liderar el cambio en el Ayuntamiento de Salamanca

Marcelino Muñoz, a la derecha del secretario de UGT CyL, Óscar Lobo, presenta su candidatura a las primarias del PSOE para "liderar el cambio en el Ayuntamiento de Salamanca. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El actual secretario provincial de UGT en Salamanca y militante socialista, Marcelino Muñoz, ha presentado su candidatura a las primarias del PSOE para "liderar el cambio en el Ayuntamiento de Salamanca", como ha anunciado el candidato.

Con una larga trayectoria en la defensa de los derechos de los trabajadores y un firme compromiso social, Muñoz da este paso con el propósito de "construir un proyecto colectivo, integrador y capaz de ofrecer una alternativa de gobierno sólida para Salamanca", tal y como ha asegurado en el comunicado de anuncio de su candidatura recogido por Europa Press.

La propuesta de Marcelino Muñoz "sitúa a las bases en el centro neurálgico de la acción política". El candidato subraya la "necesidad de escuchar de forma activa y constante a la militancia, entendiendo que profundizar en la democracia interna no es sólo una exigencia organizativa, sino el pilar fundamental que da fuerza, cohesión y legitimidad al PSOE salmantino para conectar con la ciudadanía".

Muñoz también defiende que es el momento inaplazable del cambio para devolver a Salamanca un modelo de ciudad transformador y netamente socialista.

Su planteamiento prioritario pasa por reequilibrar la atención municipal hacia todos los barrios, situar las necesidades reales de los salmantinos y salmantinas en el centro de las decisiones públicas y recuperar el dinamismo cultural, llevando el arte, la convivencia y la vida activa a las calles y plazas de la ciudad.

La candidatura de Muñoz se suma a la de la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca y secretaria general de la Agrupación Local Jaime Vera, María Sánchez Gómez, que también ha anunciado este viernes que se presenta al proceso de primarias para encabezar la candidatura del PSOE a la Alcaldía de la capital salmantina en las próximas elecciones municipales.