Al fonso a la izquierda Francisco Javier Peña Echeverría y a la derecha, sentado, el ponente de la conferencia, el magistrado del Supremo Manuel Marchena. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) y expresidente de la Sala de lo Penal de dicho órgano, Manuel Marchena, ha negado que exista politización en la justicia española y ha achacado esta percepción a "una queja que en realidad toma la parte por el todo", debido a la repercusión de apenas "cinco" o "diez asuntos" mediáticos al año.

Así lo ha asegurado durante su intervención en el Museo Patio Herreriano de Valladolid, donde ha impartido la conferencia 'El complicado tablero de la investigación judicial', enmarcada en la V edición del ciclo 'La Caja Negra: crimen y ficción', organizado por la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses (SECCIF) con la colaboración del Ayuntamiento de la capital vallisoletana.

Durante su ponencia, Marchena, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha advertido de que la sociedad española afronta un "serio problema" cuando se intenta convencer a los ciudadanos de que la justicia está al servicio de una determinada fuerza política o de que existen magistrados identificados ideológicamente como si fueran "feligreses", ya que "no se puede sobrevivir sin confianza en los jueces".

En opinión de quien presidiera el juicio del procés en el Supremo y fuera ponente de la sentencia, los contados casos de gran impacto provocan "un test de estrés constitucional" y generan la impresión colectiva de politización, a lo que ha sumado el hecho de que la ciudadanía "se conforma con 140 caracteres de Twitter" y resulta "muy fácil alterar el sentido de una sentencia" sin haberla leído.

En relación con las reformas procesales, el magistrado ha abogado por poner límites a la acción popular y evitar su "uso patológico" por parte de "profesionales" que se personan en procedimientos al margen de su ámbito de actuación, si bien ha precisado que esa modificación no debe acometerse ahora. En este sentido, ha defendido que cualquier reforma del proceso penal debe ser fruto de un pacto entre los dos grandes partidos o del mayor número posible de fuerzas del arco parlamentario para impedir que el ciudadano la perciba como "una reforma llamada a torpedear el trabajo de los jueces" o destinada a "conseguir la impunidad en determinados delitos".

Asimismo, Marchena ha calificado de "insostenible" la figura actual del juez de instrucción, al recordar que España es el único país de Europa donde el juez sigue investigando, frente a modelos como el francés o las fiscalías internacionales. No obstante, ha insistido en que el traspaso de la investigación penal a los fiscales requiere igualmente una reforma "consensual" y "pactada" que evite cualquier sospecha de que el partido gobernante pretende obtener un trato más beneficioso en asuntos en los que pueda estar involucrado.

El acto ha sido presentado por el comisario principal jubilado de la Policía Nacional, exjefe Superior de la Policía Nacional en Castilla y León y presidente de honor de la sociedad organizadora, Javier Manuel Peña Echeverría, quien al término de la conferencia ha entregado al ponente una medalla de reconocimiento, no por una sentencia, "que se cumple, respeta y comenta, sino por haber hecho de su vida un ejemplo de la Justicia y ser un faro de luz de la Justicia que este país necesita".