Marcos Albaladejo toma posesión de su escaño como senador por Valladolid, en sustitución de Javier Izquierdo. - PSOE

VALLADOLID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Marcos Albadalejo, que concurrió en calidad de suplente a las elecciones generales de julio de 2023 en la lista que el PSOE presentó en Valladolid al Senado, ha tomado hoy posesión de su escaño como senador, tras ratificar su acatamiento a la Constitución ante el Pleno de la Cámara.

El nuevo senador socialista llega a la Cámara Alta en sustitución de Javier Izquierdo, que renunció a su condición de senador el pasado mes de diciembre.

Ha sido el presidente del Senado, Pedro Rollán, el que al inicio de la sesión plenaria extraordinaria, ha reclamado la presencia de Albadalejo para, ante un ejemplar de la Carta Magna, tomarle declaración de acatamiento. Una vez que ha expresado su promesa de respetar la Constitución, el senador vallisoletano ha tomado posesión de su escaño en las bancadas que en el hemiciclo ocupa el Grupo Socialista.

Marcos Albaladejo Gutiérrez nació en Santander el 7 de diciembre de 1971. Licenciado en Filosofía y Letras, especialidad Geografía e Historia. Profesor de Secundaria.

Albaladejo está ligado al Ayuntamiento de Castronuevo de Esgueva (Valladolid) desde hace siete años, tiempo en el que ha ejercido dos legislaturas como concejal desde 2019.

Ha sido jefe de gabinete del Delegado de Gobierno en Castilla y León (de enero de 2020 a noviembre de 2021). Desde octubre de 2024, ha ejercido como vocal asesor en el gabinete del Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.

Desde 2021, es secretario provincial de Educación de la CEP del PSOE de Valladolid.