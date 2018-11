Marcos cifra en un 85% los ganaderos de ovino de leche con contratos frente al 33% de 2015

Publicado 31/10/2018 14:27:17 CET

VALLADOLID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Junta de Castilla y León y consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, ha cifrado este miércoles en un 85 por ciento los ganaderos de ovino de leche que han firmado un contrato este año con la industria frente al 33 por ciento que había en 2015 y ha abogado por seguir trabajando con todo el sector --productores, industria y distribución--, para buscar el consenso y el acuerdo en forma de contratos "a largo plazo" y con "el mejor precio posible".

Dicho esto, la consejera ha aclarado que la Junta de Castilla y León no puede presionar a nadie ni hablar de precios aunque sí trabajar para conseguir el equilibrio entre los agentes de la cadena de valor como se ha conseguido este año a través de unos contratos anuales no lo hay en otras comunidades autónomas y que no habían existido históricamente en la comunidad.

A esto ha añadido las medidas que impulsa la Consejería de Agricultura y Ganadería para ayudar al sector a ser más competitivo.