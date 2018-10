Marcos critica el "destrozo" de Ribera al sector del carbón

Publicado 13/09/2018 15:04:46 CET

VALLADOLID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Junta y consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, ha criticado el "destrozo" de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, genera en el sector del carbón con un cierre anticipado "caprichoso" derivado de su "etiqueta verde".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno la portavoz de la Junta se ha referido a la reunión celebrada este jueves en el que la ministra presentará a los sindicatos el denominado 'Plan de Acción Urgente' referido a la producción de carbón. "No entendemos el destrozo que la ministra Ribera está haciendo desde que llegó al Gobierno", ha aseverado Marcos.

De este modo, la consejera ha explicado que desde el Ministerio únicamente se ofrece "más paro y desempleo" a cambio de cerrar las minas y las térmicas sin respetar el acuerdo de la UE de mantener la actividad hasta 2030.

Para Marcos estas decisiones "no están justificadas", no obstante ha recordado que fue el presidente José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 quien decidió acabar con el carbón y que ahora otro gobierno socialista el que ejecuta el cierre. No obstante, ha recordado a Ribera que entre esas dos legislaturas socialistas han pasado ocho años en los que el PP ha "trabajado para que no se cierren las minas".