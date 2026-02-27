Una 'marea blanca' se concentra en Segovia ante la "precariedad" y el "deterioro" de la sanidad en la provincia

1064180.1.260.149.20260227134858 La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero (2d), durante una concentración por la sanidad pública, a 27 de febrero de 2026, en Segovia, Castilla y León (España) - Nacho Valverde - Europa Press

SEGOVIA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una 'marea blaca' se ha concentrado este viernes convocada por la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Segovia ante la "precariedad" y el "progresivo deterioro" de la asistencia sanitaria en la provincia.

La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, y el candidato del partido a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Llamas, han respaldado esta concentración

La 'Marea Blanca' mantiene su calendario de movilizaciones mensuales para denunciar "el progresivo deterioro de la asistencia sanitaria en la provincia", según ha manifestado

El representante del colectivo, Enrique Arrieta, ha recordado que las reivindicaciones se centran en los "problemas estructurales" que afectan a Segovia y que son compartidos por el resto de plataformas de Castilla y León, lo que evidencia la necesidad de una respuesta "contundente" por parte del Ejecutivo autonómico, "responsable directo de la gestión sanitaria".

Uno de los ejes centrales de las reivinidaciones se sitúa en las listas de espera, calificadas por la plataforma como "estructurales". En este sentido, Arrieta ha señalado que las cifras publicadas por la Administración autonómica "no reflejan la realidad del sistema, ya que existe una bolsa de pacientes que no figuran en las estadísticas oficiales hasta que se les asigna una cita efectiva".

Este desfase de datos, ha ahondado, refleja que el volumen de ciudadanos pendientes de intervención o consulta es "significativamente mayor al admitido institucionalmente".

A este escenario se suma la situación de la Atención Primaria, marcada por "la infrafinanciación y una grave precariedad en medios personales y materiales", un punto en el que Arrieta ha destacado que "los profesionales se encuentran desbordados, lo que deriva de forma inevitable en la suspensión de consultas y en demoras prolongadas para obtener cita con el médico de cabecera".

Asimismo, se ha referido al "déficit histórico de camas que padece Segovia desde el cierre del Policlínico". Según el portavoz de la 'Marea Blanca', la provincia se mantiene como "la única de toda la Comunidad que carece de una segunda infraestructura hospitalaria".

el cabeza de lista de Podemos a la presidencia de la Comunidad Autónoma, Miguel Ángel LLamas, y la diputada nacional, Irene Montero, han reincidido en lso mensajers de la Mesa de Defensa de la Sanidad Pública.

Para Llamas, "el gobierno de Mañueco está destrozando la sanidad pública y tiene una clara apuesta por la privatización, con un abandono absoluto en el medio rural".

El candidato a la Presidencia de la Junta ha asegurado que "las listas de espera se cronifican y se hace un negocio con esas listas de espera, con falta de personal sanitario y condiciones de ese personal de absoluta precariedad".

Por su parte, Montero ha aludido a la falta de la segudna estructura hospitalaria en Segovia, la necesidad de más camas para estancias medias y "poner fin a privatizaciones que solo buscan enriquecer a empresas amigas de Mañueco, en perjuicio del conjunto de la ciudadanía".