De Margarida insta a la Junta a resolver problemas estructurales que condicionan a las próximas generaciones

VALLADOLID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director del Servicio de Estudios Económicos de Castilla y León (ECOVAEstudios), Juan Carlos De Margarida, ha instado a resolver los grandes problemas estructurales de la región que continúan sin solucionarse y que condicionarán el bienestar de las próximas generaciones.

Durante la presentación del Observatorio Económico correspondiente al primer trimestre del año, ha constatado que el crecimiento regional entra en una nueva fase más exigente y compleja, por lo que ha considerado que la economía mantiene su fortaleza pero debe demostrar capacidad para transformar dicho crecimiento en prosperidad.

De Margarida ha subrayado que Castilla y León continúa creciendo por encima de buena parte de Europa, pero ha concluido que el verdadero desafío ya no consiste en aumentar las cifras macroeconómicas, sino en lograr que se traduzca en bienestar real para ciudadanos y empresas.

A pesar de que España y la comunidad están resistiendo mejor que muchas regiones europeas, ha advertido de que muchos hogares siguen notando las dificultades para ahorrar y el encarecimiento de la cesta de la compra y la vivienda, a lo que se suman los conflictos geopolíticos y las tensiones comerciales internacionales.

En este escenario, el director ha afirmado que las empresas siguen siendo el principal motor del crecimiento económico regional, aunque afrontan un contexto complejo marcado por el aumento de costes laborales y financieros. Para garantizar un crecimiento sostenible, ha defendido la necesidad de impulsar la productividad, la digitalización y la incorporación de tecnología para mejorar la competitividad, asegurando que el tejido empresarial necesita confianza y previsibilidad para invertir, innovar y generar empleo.

Respecto al mercado laboral, ha apuntado que el objetivo ya no puede limitarse a crear puestos de trabajo, sino que el desafío es generar empleo más productivo, estable, mejor remunerado y vinculado a sectores de alto valor añadido. Asimismo, ha hecho una llamada de atención sobre la vivienda, señalando que la insuficiente oferta provoca un aumento de precios y alquileres que dificulta la emancipación de los jóvenes, lo cual retrasa sus proyectos de vida, limita el crecimiento económico y afecta al futuro demográfico de Castilla y León.

Por último, De Margarida ha remarcado que la prosperidad de los próximos años dependerá de la capacidad de atraer talento, fortalecer las empresas y aumentar el valor añadido de la economía regional. También ha trasladado que la gran preocupación actual es la pérdida de poder adquisitivo y que, aunque la región dispone de industria, talento y capacidad exportadora, no puede caer en la complacencia ante desafíos como el envejecimiento poblacional y la inflación, los cuales exigen decisiones valientes y visión a largo plazo.