Margarita Robles cree que el acuerdo entre Israel y Hamás es "muy positivo" y espera que también se dé en Ucrania

La ministra de Defensa, Margariuta Robles, durante su visita al Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña número 63, en Astorga (León). - EUROPA PRESS

ASTORGA (LEÓN), 9 (EUROPA PRESS)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha manifestado este jueves que el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás es "muy positivo" y una "magnífica noticia" y ha confiado en que este mismo escenario se de también en Ucrania.

"Es una magnífica noticia", ha recalcado y ha agregado que en un escenario de guerra "tan terrible" como el que se está viviendo en Gaza siembre "se puede avanzar hacia la paz", por lo que ha expresado su deseo de que el acuerdo evolucione.

Para Margarita Robles es "muy positivo" que se libere a los rehenes y que "terminen las masacres" en Gaza y, junto a este avance "tan importante", ha deseado que la guerra en Ucrania evolucione en el mismo sentido. "Las matanzas y las masacres en Gaza son terribles, pero a mí me gustaría que avanzáramos también en la paz en Ucrania", ha reiterado.

Además, ha subrayado que España es un país "firmemente comprometido" con la paz y actualmente hay más de 3.000 miembros de las Fuerzas Armadas que están en misiones de paz en el mundo. "Ese compromiso de España con la paz y en concreto por lo que refiere a las Fuerzas Armadas Españolas es total y absoluto", ha destacado.

En este contexto, ha asegurado que el Gobierno y las Fuerzas Armadas españolas estarán "siempre" que se requiera su ayuda para contribuir a la paz. "Lo importante es que se avance en la paz, que terminen las terribles masacres de Gaza y, al mismo tiempo, que todo el mundo sepa que nosotros hacemos una apuesta seria e inequívoca por la industria de defensa española", ha finalizado.

La ministra de Defensa de ha pronunciado de este modo durante su visita al Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña número 63, en Astorga (León), donde ha estado acompañada por la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce y el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón.