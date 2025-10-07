Guerra Ucrania-Rusia | Directo: noticias de última hora del conflicto

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha criticado el "silencio" y la falta de respuestas por parte de Occidente, algo de lo que, ha aseverado, su homólogo ruso, Vladimir Putin, "simplemente se ríe" mientras continúan los ataques de su Ejército contra infraestructuras ucranianas.

"Lamentablemente, no hay una reacción adecuada y contundente por parte del mundo ante todo lo que está sucediendo", ha señalado en su discurso grabado de este domingo. "Esta es precisamente la razón por la que Putin lo hace: simplemente se ríe de Occidente, de su silencio y de la ausencia de contramedidas decisivas", ha aseverado.

Asimismo, el mandatario ucraniano ha acusado a Moscú de rechazar todas las propuestas para poner fin a la guerra o, al menos, detener los ataques y de, en cambio, "intentar abiertamente destruir nuestra infraestructura civil y, en estos momentos, antes del invierno, está atacando la infraestructura de gas, la generación y el transporte de energía".

